Kansas vs Baylor: 3 choses que nous avons apprises du bouleversement passionnant de Jayhawks

Dans ce qui a peut-être été le meilleur match global de la saison 2019-2020 de basket-ball universitaire, le Kansas n ° 3 a renversé Baylor n ° 1, 64-61, samedi après-midi à Waco. La victoire a été une douce revanche pour une équipe de Jayhawk qui a perdu contre les Bears à domicile le 12 janvier le 12 janvier.

Pour Baylor, la perte était plus que leur premier revers depuis la première semaine de la saison. Les Bears ont perdu, au moins temporairement, la piste intérieure à la fois pour un titre absolu de Big 12 en saison régulière et la tête de série n ° 1 du tournoi NCAA.

Baylor et Kansas sont maintenant à égalité au sommet du classement des Big 12 avec des records de ligue identiques de 13-1. Les deux semblent également plus que des paris sûrs pour orner la ligne supérieure lorsque le gros support est dévoilé en trois dimanches. Les Jayhawks devraient être des favoris assez lourds dans chacun de leurs quatre derniers matchs de saison régulière, tandis que les Bears feront face à un test monstre en Virginie-Occidentale lors de sa finale de la saison régulière.

Avant de nous concentrer sur tout cela, prenons une seconde pour revenir sur les trois plus gros plats à emporter d’un match formidable samedi après-midi à Waco.

1. Udoka Azubuike a exploité la plus grande faiblesse de Baylor

Pour aussi bien que Baylor est défensivement – n ° 3 du pays en termes d’efficacité défensive ajustée – les Bears sont incontestablement sous-dimensionnés à l’intérieur. Scott Drew commence quatre gardes, et sa seule véritable présence fiable est l’attaquant senior de 6’9, Freddie Gillespie. Ce n’est pas un problème majeur contre 95% des équipes du pays. Contre un membre des cinq autres pour cent qui a un monstre de 7’1, 270 livres au milieu, eh bien, c’est un peu différent.

C’était le match d’Udoka Azubuike du début à la fin. Les doubles équipes ne faisaient aucune différence, et les tentatives de Baylor d’attaquer le grand homme à l’autre bout du terrain et de lui causer des ennuis ne l’ont pas non plus. Une fois la poussière retombée, Azubuike avait marqué 23 points, récupéré 19 rebonds et (probablement) causé des dommages irréparables aux deux jantes à l’intérieur du Ferrell Center. Sur ses 11 buts marqués, neuf étaient des dunks.

Lors du premier match entre ces deux-là, Baylor a limité l’Azubuike à six points sur seulement six tirs en faisant face au poteau et en ayant toujours un deuxième défenseur à portée de bras du grand homme. Le Kansas a combattu cela samedi en créant des opportunités pour Azubuike non pas grâce à des post-ups traditionnels, mais hors des écrans de balle élevés et des flux de gardes de conduite.

Azubuike a également créé ses propres opportunités, marquant quatre des cinq rebonds offensifs qu’il a réussi à ralentir.

Le dénominateur commun dans les deux défaites de Baylor est l’absence de réponse pour un ou plusieurs grands hommes talentueux. Lors de la défaite des Bears contre Washington en novembre, le duo de recrues hautement qualifié composé de 6’9 Isaiah Stewart et 6’9 Jaden McDaniels a combiné 33 points et 15 rebonds.

Encore une fois, la grande majorité des équipes que Baylor rencontrera d’ici la fin de sa saison ne présenteront pas ce type de problème. Mais si les Bears veulent gagner six matchs en trois semaines dans le tournoi NCAA, il est plus probable qu’improbable qu’ils vont devoir trouver un moyen de battre au moins une de ces quelques équipes qui le fait.

2. Le Kansas sera le choix de tous pour remporter le championnat national

Bien qu’il possède la plus longue séquence de victoires de l’histoire du Big 12 (23 matchs), Baylor est une équipe avec laquelle le monde du basket-ball semble désespéré depuis des semaines. Enfin, prendre une perte et la faire se produire sur son sol devrait faire l’affaire.

Parmi les équipes qui seraient les quatre têtes de série n ° 1 si le tournoi commençait aujourd’hui, le Kansas est la seule à avoir déjà remporté un championnat national. Il a également probablement les deux noms les plus reconnaissables de toute liste de ce quatuor à Azubuike et du meneur Devon Dotson. Pour ces raisons ainsi que le fait plus simple que toute personne ayant des yeux qui fonctionnent peut voir que l’équipe est géniale, attendez-vous à ce que les Jayhawks soient le choix écrasant du public pour couper les filets après la sortie du support complet le dimanche de la sélection.

L’autre chose qui a aidé la cause du Kansas dans ce département est qu’il a prouvé samedi qu’il n’avait pas besoin de bien tirer le ballon pour abattre l’une des meilleures équipes du pays. Tout le monde a souligné les tirs à trois points et les revirements de KU de 4 sur 15 comme les facteurs qui les ont condamnés lors de la première rencontre contre Baylor et les domaines qui devaient être améliorés pour que l’équipe de Bill Self ait un tir au deuxième tour. Les Jayhawks ont gagné samedi malgré avoir retourné le ballon plus de 12 fois et avoir effectué seulement trois de leurs 13 tentatives au-delà de l’arc.

À cause de la façon dont il se défend, à cause de la façon dont ses gardes peuvent se rendre au panier, et parce qu’il a Udoka Azubuike, le Kansas peut survivre à un triste jeu de tir extérieur contre un adversaire de qualité. Ce n’est tout simplement pas le cas pour à peu près n’importe quelle autre équipe dans le sport.

3. La nation exige un match en caoutchouc

Le Big 12 est, comme toujours, l’une des conférences les plus profondes du basket-ball universitaire. Dans ce cas, il ne serait pas trop choquant que le Kansas ou Baylor (ou les deux) perdent avant le match de championnat du tournoi Big 12. Cela ne signifie pas que ce ne serait pas extrêmement décevant pour le reste du monde des cerceaux universitaires.

Le Kansas et le Baylor occupent actuellement les positions n ° 1 et n ° 2, respectivement, sur Ken Pom. Il y a une très bonne chance qu’ils égalent pour le titre de la saison régulière des Big 12 avec des records de 17-1 et une victoire sur l’autre à domicile. Si tel est le cas, ils se dirigeront tous les deux vers Kansas City comme un verrou virtuel pour être une tête de série n ° 1 de la Big Dance. Cela pourrait également créer une situation où le match de championnat des Big 12 pourrait décider non seulement du roi actuel de la conférence, mais de la tête de série n ° 1 du tournoi NCAA.

Nous devons avoir un troisième tour.