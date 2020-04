Kanye West croit que Kobe Bryant était «la version basket-ball de moi»

La perte tragique de Kobe Bryant dans un accident d’hélicoptère a envoyé des ondes de choc non seulement dans le monde du basket-ball, mais dans le monde entier.

Bryant était une personnalité tellement diversifiée et il était ressenti par des gens de toutes les facettes de la vie alors qu’il développait un certain nombre de grandes amitiés en cours de route.

L’un d’eux était avec le rappeur / producteur Kanye West, l’une des personnes les plus célèbres et les plus controversées du monde. Beaucoup se souviendront que West était dans le bâtiment pour le dernier match de Bryant de sa carrière, mais leur amitié s’est étendue beaucoup plus loin et il a été gravement touché par la mort de son ami.

West s’est ouvert à ce sujet dans une interview avec le rédacteur en chef de GQ, Will Welch, expliquant comment la mort de Bryant l’a poussé encore plus dans sa vie quotidienne:

«Une chose que je trouvais vraiment incroyable, c’est que nous avons pu trouver un groove avec les photos aujourd’hui même si je ne l’étais pas avec la perte de Kobe. Nous avons pu aller sur le terrain et jouer au ballon. Il y a une rue que je conduis pour aller de mon bureau ou de ma maison à la propriété où les dômes ont été construits. [Editor’s note: The street is Las Virgenes Road, the site of the helicopter crash that killed Kobe Bryant and eight other people just four days prior.] Alors maintenant, il n’y a aucun moyen pour moi de ne pas être aussi déterminé que Kobe à chaque fois que je conduis dans cette rue. C’est l’heure du match. Il n’y a aucun mouvement que nous ne pouvons pas faire, ou que nous attendrons pour faire.

West continuerait, se faisant appeler la version rap de Bryant et vice versa tout en promettant de faire une différence dans le monde:

“Tout le monde dans notre vie est maintenant membre des Lakers sur l’une des équipes de championnat de Kobe. La façon dont Kobe dirait que nous devons tous nous unir et gagner ce championnat est la façon dont je vois la vie maintenant. À un autre niveau infini. C’est un changement de jeu pour moi. Il était ma version basket-ball, et j’étais sa version rap, et c’est des faits! Nous avons les publicités qui le prouvent. Personne d’autre ne peut le dire. Nous sommes arrivés en même temps, ensemble. Et maintenant, c’est comme, ouais, j’aurais peut-être eu la réputation de crier des choses, mais je ne prends aucun gâchis pour une réponse maintenant. Nous sommes sur le point de construire un changement de paradigme pour l’humanité. Nous ne jouons pas avec eux. Nous rapportons les trophées à la maison. »

Il est regrettable que, parfois, il faut une tragédie pour que le monde se concentre vraiment sur les bonnes choses. Bryant a été une telle inspiration pour tant de gens – du col bleu moyen au plus grand producteur de musique du monde – qu’il oblige vraiment tout le monde à voir les choses différemment.

Pour quelqu’un dans la position de West avec tant d’avenues à sa disposition, il a vraiment la capacité d’apporter de grands changements et d’inspirer les gens de la même manière que Bryant.