Kareem Abdul-Jabbar a déclaré qu’Anthony Davis ressemblait à son jeu

Un joueur méritant les éloges de Kareem Abdul Jabbar, le meilleur buteur de tous les temps de la NBA, n’a rien à cacher.

Six fois champion et six fois MVP, Abdul-Jabbar est l’un des trois meilleurs joueurs de l’histoire de la ligue. Lors d’une session de questions-réponses sur Twitter lundi soir, Abdul-Jabbar a salué la star des Los Angeles Lakers Anthony Davis, l’un des joueurs les plus talentueux et aux multiples facettes de la NBA.

Abdul-Jabbar a déclaré que Davis ressemble à son style de jeu, avec la capacité de tirer à 3 points, la seule compétence qui sépare les jeux respectifs des deux joueurs. Abdul-Jabbar a joué 10 saisons avant la mise en œuvre du tir à 3 points en 1979, mais il n’a pris que 18 pointeurs au cours de ses 20 ans de carrière.

Davis a réalisé une moyenne de 1,5 trois par match pour sa carrière, et il a tiré un total de 770 3 points. Il a tiré sur un clip de 31,9% des profondeurs au cours de sa carrière.

Le jeu post-up de Davis est similaire à celui d’Abdul-Jabbar. Bien sûr, Abdul Jabbar est l’un des meilleurs joueurs de poteau de tous les temps, avec son crochet de ciel étant le tir le plus imparable de l’histoire du basket-ball. Bien que Davis ne soit pas au niveau d’Abdul-Jabbar, il est l’un des joueurs de poste les plus qualifiés de sa génération.

Le jeu moderne est presque dépourvu de post-ups, avec la plupart des équipes optant pour tirer 3 points, se rendre à la ligne des lancers francs ou marquer des layups et des dunks faciles.

Selon les statistiques de NBA.com, seules 10 équipes exécutent au moins 10 post-ups par match. Les Lakers occupent le deuxième rang derrière les Philadelphia 76ers dans la catégorie, avec 14,5 mises en jeu par match cette saison. Davis se classe parmi les trois premiers de la NBA pour les matchs de post-match (9,0), juste derrière les leaders Joel Embiid et LaMarcus Aldridge, qui ont tous deux une moyenne de 9,7 post-ups.

Davis marque 4,7 points par match lors des post-ups cette saison, qui se classe également derrière Embiid et Aldridge.

Bien qu’il puisse marquer facilement, Abdul-Jabbar était également une force en défense. Il protégeait bien la jante et il pouvait venir du côté faible pour aider. Selon les statistiques de NBA.com, Abdul-Jabbar se classe troisième de tous les temps dans les blocs (3 189), juste derrière Hakeem Olajuwon et Dikembe Mutombo.

Avant que la saison NBA ne s’interrompe en raison de la pandémie de coronavirus, Davis était l’un des meilleurs joueurs défensifs de l’année.

Il joue un rôle déterminant dans la défense des Lakers, qui se classe premier en blocs par match, sixième en pourcentage de buts marqués par l’adversaire et troisième en points par adversaire par match. Davis est en moyenne de 2,4 blocs cette saison, et il se classe septième dans les tirs contestés par match (12,7).

Davis est l’un des joueurs les plus habiles de son époque et, étant au sommet de sa carrière, il a la chance de continuer à construire un héritage que Abdul-Jabbar et d’autres légendes peuvent féliciter.

