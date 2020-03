Kareem Abdul-Jabbar ferait équipe avec Kevin Durant dans le match d’aujourd’hui

Aujourd’hui, la NBA est remplie d’un certain nombre de joueurs qui tomberont probablement comme des grands de tous les temps un jour.

LeBron James, Stephen Curry et Kevin Durant se sont tous imposés comme des talents du Hall of Fame et de vrais grands du jeu. Kareem Abdul-Jabbar est l’un de ces grands noms dont les fans des Los Angeles Lakers se souviennent particulièrement bien.

Abdul-Jabbar est le meilleur marqueur de tous les temps de la NBA, enregistrant plus de 38 000 points en carrière grâce à son skyhook incontrôlable. Il est également le tiers de l’un des plus grands trois grands de l’histoire de la ligue ainsi que la moitié de l’un des grands duos de tous les temps. Lui et Magic Johnson ont remporté cinq championnats ensemble en huit apparitions en finale de la NBA avec James Worthy pour trois d’entre eux.

Cependant, si Abdul-Jabbar jouait aujourd’hui, il aurait une idée différente du type de joueur avec lequel il voudrait faire équipe, via Twitter:

Steig – Si je jouais à cette époque, je ferais équipe avec Kevin Durant – son tir extérieur et mon jeu intérieur se complimenteraient vraiment https://t.co/TgmxqVkHKM

– Kareem Abdul-Jabbar (@ kaj33) 24 mars 2020

C’est difficile à imaginer en raison des époques complètement différentes de basket-ball dont ces deux joueurs viennent, mais Durant et Abdul-Jabbar dans une équipe ensemble peuvent avoir fait de sérieux dégâts.

Il n’y a pas de véritable équivalent qui existe déjà à n’importe quelle époque du basket-ball, car il n’y a pas deux joueurs tout comme Durant et Abdul-Jabbar.

Bien que Durant n’ait toujours pas gagné autant de respect en raison de son passage controversé aux Golden State Warriors, il ne fait aucun doute qu’il est l’un des marqueurs les plus meurtriers et les plus cohérents que ce jeu ait jamais vu. Associez-le à l’incroyable jeu intérieur d’Abdul-Jabbar et cela peut être trop difficile à gérer.