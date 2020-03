Kareem Abdul-Jabbar nomme Anthony Davis joueur actuel de la NBA qui lui ressemble le plus

Les Lakers de Los Angeles ont une longue lignée de grands hommes à succès et dominants qui ont joué pour eux, à commencer bien sûr par George Mikan, qui a joué pour l’équipe pendant leur séjour à Minneapolis.

Il y a également eu Wilt Chamerblain, Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O’Neal, Pau Gasol et maintenant Anthony Davis porte le flambeau proverbial. Comme avec Chamberlain, Abdul-Jabbar et Gasol, les Lakers ont acquis Davis via le commerce.

Davis a uni ses forces à son bon ami LeBron James et, ensemble, l’un des meilleurs duos de la NBA a mené les Lakers au meilleur record de la Conférence Ouest avant que la pandémie de coronavirus (COVID-19) n’entraîne la ligue.

Cela a envoyé des fans, des joueurs actuels et anciens à la recherche de moyens pour combler le vide laissé par la NBA suspendant indéfiniment sa saison 2019-2020 et pour Abdul-Jabbar qui a nécessité de répondre à des questions sur Twitter alors qu’il revoyait ses débuts en NBA avec les Milwaukee Bucks.

L’un des sujets sur lesquels Abdul-Jabbar a été interrogé est de savoir quel joueur actuel de la NBA lui ressemble le mieux, ce qui a amené le sextuple champion à expliquer pourquoi il pense que c’est Davis:

Anthony Davis est le joueur auquel je ressemble le plus mais je n’ai jamais tiré 3 pointeurs comme lui. Cependant, tous les autres aspects de son jeu sont similaires au mien https://t.co/5sRO6fIFIY

– Kareem Abdul-Jabbar (@ kaj33) 24 mars 2020

Déjà considéré comme l’un des meilleurs jeunes joueurs du jeu, en particulier parmi les grands hommes, Davis a encore accru sa réputation depuis qu’il a rejoint les Lakers. Il était dans la première discussion MVP et a longtemps été un favori pour le joueur défensif de l’année.

Davis n’a pas encore égalé ou dépassé les records de carrière enregistrés par Abdul-Jabbar en rebonds (16,9) et en tirs bloqués (4,1), tous deux survenus en 1975-76, mais il a été une force défensive à part entière et clé aux régimes des Lakers.

Et bien que Davis ait clairement indiqué lors de sa conférence de presse d’introduction que jouer au centre à plein temps n’était pas quelque chose qu’il souhaitait, il le ferait si nécessaire. Effectivement, Davis a ancré des alignements de petites balles à plusieurs reprises cette saison.

Offensivement, Davis – et aucun joueur d’ailleurs – a un coup ou un tir aussi imparable que le skyhook d’Abdul-Jabbar. Cependant, Davis est une menace sur le bloc et le périmètre, et comme l’a noté la légende des Lakers, habile à tirer par derrière l’arc pour s’adapter à la NBA moderne.

Le tir de 33,5% à 3 points de Davis est le deuxième meilleur clip de sa carrière.