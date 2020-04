Kareem Abdul-Jabbar réagit au fait que Michael Jordan ait été nommé GOAT

Michael Jordan pourrait rire, mais la légende de la NBA, Kareem Abdul-Jabbar, n’est pas fan du classement de SportsCenter des meilleurs joueurs de basket-ball universitaires de tous les temps.

Après avoir recueilli les votes des fans sur les réseaux sociaux, l’ancien joueur de l’Université de Caroline du Nord, Michael Jordan, a été salué comme le meilleur collégial du basket-ball, battant Larry Bird de l’Indiana State.

Et le vainqueur du support GOAT de basket-ball universitaire est… Michael Jordan 🐐

Abdul-Jabbar a exprimé son dédain pour les résultats avec une fouille d’un mot jeudi.

Avant de remporter six titres en NBA, Abdul-Jabbar a connu un parcours historique avec les Bruins de l’UCLA. Kareem, qui s’appelait alors son vrai nom Lew Alcindor à l’époque, faisait partie de la plus grande dynastie de basket-ball universitaire. Michael Jordan ne pouvait pas égaler cela.

Alcindor a mené l’UCLA à trois titres de tournoi de la NCAA et a été récompensé trois fois par les quatre meilleurs joueurs les plus remarquables. Il a également remporté le titre de joueur national de l’année à trois reprises et a été un consensus américain à trois reprises. Jordan a fait un Final Four en trois saisons en Caroline du Nord.

Ces distinctions pour Kareem n’ont pas semblé avoir d’importance pour ceux qui ont participé au sondage en ligne, car Abdul-Jabbar n’a même pas été classé dans le Final Four du SportCenter. Michael Jordan a gagné, révélant un décalage entre le meilleur joueur professionnel de tous les temps et le meilleur joueur universitaire de tous les temps. Les électeurs se sont mélangés.

Abdul-Jabbar, désormais âgé de 72 ans, a été classé numéro un dans la liste initiale, aux côtés de Christian Laettner de Duke, de son compatriote Bill Walton de l’UCLA et de Breanna Stewart de UConn.

Cependant, Kareem a été battu par la neuvième tête de série Shaquille O’Neal de LSU. Il convient de noter que Michael Jordan a été initialement placé à deux têtes de série, tandis que Bird était la troisième tête de série. Le coéquipier des Lakers de Los Angeles d’Abdul-Jabbar, Magic Johnson, qui a joué pour l’État du Michigan, était également à 3 têtes de série.

Michael Jordan, quant à lui, est largement considéré comme le plus grand joueur de la NBA de tous les temps, ce qui a probablement fait de lui un choix populaire parmi les électeurs. Mais en ce qui concerne les carrières collégiales, plusieurs joueurs ont excellé plus à l’université que son Airness.

