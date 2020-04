Kareem Abdul-Jabbar réagit aux éloges de Magic Johnson

L’icône des Lakers de Los Angeles, Magic Johnson, a appelé Kareem Abdul-Jabbar le plus grand de tous les temps en basketball universitaire. Abdul-Jabar a répondu aux louanges de Johnson, qualifiant leur amitié – sur et hors du terrain – de la plus grande.

Via Twitter, les deux légendes du basket (et des Lakers) ont eu un échange rapide. Johnson a détaillé les réalisations d’Abdul-Jabbar à l’université. À l’époque où il était connu sous le nom de Lew Alcindor, Abdul-Jabbar a passé trois ans avec les Bruins et a guidé l’équipe vers un record impressionnant de 88-2 ainsi que trois championnats nationaux. Au cours de ces trois années à l’université, Abdul-Jabbar a remporté trois prix de joueur national de l’année et trois meilleurs joueurs de la NCAA.

Abdul-Jabbar, étant le gars chic qu’il est, a rendu hommage à Johnson.

Hey Earvin – Je devrais être d’accord car mes années universitaires étaient incroyables, mais jouer pour les Lakers et vous avoir comme coéquipier était une amitié G.O.A.T. https://t.co/aae381ixUX

– Kareem Abdul-Jabbar (@ kaj33) 1 avril 2020

Abdul-Jabbar a remporté un total de six titres – cinq avec les Lakers. Et il l’a remporté avec l’aide de Magic Johnson qui a rapidement pris de l’importance dès sa première année dans la ligue.

Au cours de l’année de recrue de Jonhson avec les Lakers, il n’a pas seulement remporté le titre, mais il a également été couronné MVP de la finale – ce qui en fait le seul recrue à remporter le prix ainsi que le plus jeune à 20 ans.

Avec leurs pouvoirs combinés, ils ont dirigé les soi-disant Showtime Lakers dans les années 1980. Non seulement ils ont empilé les titres, mais ils sont devenus un phénomène culturel et ont joué un rôle essentiel dans la montée en puissance de la NBA dans le monde.

Bien que leur carrière de basket-ball soit révolue depuis longtemps, les noms de Johnson et Abdul-Jabbar apparaissent toujours chaque fois que les joueurs actuels et anciens parlent de leur propre mont. Rushmore de basket-ball.