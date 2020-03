Kareem Abdul-Jabbar se compare à Anthony Davis

Selon le grand NBA Kareem Abdul-Jabbar, le style de jeu de la superstar des Los Angeles Lakers Anthony Davis lui ressemble mais sans le tir à 3 points.

Répondant à une question d’un fan sur Twitter, Abdul-Jabbar a noté qu’à l’exception du tir à 3 points, “tous les autres aspects” du jeu de Davis lui ressemblaient.

Anthony Davis est le joueur auquel je ressemble le plus mais je n’ai jamais tiré 3 pointeurs comme lui. Cependant, tous les autres aspects de son jeu sont similaires au mien https://t.co/5sRO6fIFIY

C’est une prise intéressante de la légende des Lakers. Les analystes n’ont jamais comparé Abdul-Jabbar à personne. Pour eux, il est dans une classe à part, donc c’est plutôt cool de lui de crier à Davis.

Certains fans, cependant, voulaient des détails plus précis. Le skyhook – le mouvement de signature d’Abdul-Jabbar – n’a été imité mais jamais perfectionné par les joueurs de la NBA. Et Davis n’a pas cela dans son arsenal offensif, donc les fans l’ont rapidement signalé.

Abdul-Jabbar est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de basket-ball de tous les temps. Dans son CV, il y a six titres NBA, un record de six récompenses pour les joueurs les plus précieux et 19 sélections All-Star (le record de tous les temps). Il est également le leader de tous les temps avec 38 387 points.

Compte tenu de cela, la pression est certainement sur Davis pour être à la hauteur du battage médiatique et correspondre à la réussite de l’un des meilleurs Lakers de tous les temps.

Bien que Davis soit loin de la stature de Kareem, il continue de tracer sa propre voie en tant que grand grand homme. Depuis ses jours avec les Pélicans de la Nouvelle-Orléans, aucun doute n’a été mis sur les talents de Davis. C’est un grand homme de 6 pieds 10 pouces qui peut à la fois jouer dans le panier ou déclencher des mouvements de dribble et un saut en douceur.

En défense, le centre des Lakers est en passe d’être couronné joueur défensif de l’année avant la suspension de la saison 2019-2020. La perspicacité de Kareem Abdul-Jabbar attirera certainement un trésor de critiques sur Anthony Davis, mais franchement, il se débrouille très bien.