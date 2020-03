Karl-Anthony Towns ne sera pas fermé pour 2019-2020

Les Timberwolves du Minnesota ayant apparemment limité les apparitions du gardien D’Angelo Russell nouvellement acquis dans leurs derniers matchs, beaucoup pensaient que l’équipe emploierait la même tactique pour sa superstar blessée Karl-Anthony Towns.

Les Timberwolves, après tout, veulent simplement terminer la saison régulière et essayer de récupérer leurs pertes en rebondissant la saison prochaine.

Cependant, ce ne sera pas le cas pour la franchise en difficulté, car l’entraîneur-chef Ryan Saunders a confirmé que KAT continuerait de s’habiller et de terminer la saison une fois qu’il serait en forme pour jouer.

Ryan Saunders a déclaré que le «but collectif» de l’équipe était que Karl-Anthony Towns rejoue cette saison.

– Dane Moore (@DaneMooreNBA) 6 mars 2020

Karl-Anthony Towns est hors service depuis le 10 février après s’être fracturé le poignet contre les Raptors de Toronto. Une grande partie des difficultés de Minny provient de son incapacité à rester en bonne santé cette année, car le centre de 6 pieds 11 pouces a également raté 15 matchs consécutifs en décembre en raison d’un genou clochard.

Malgré ses revers cette année, Towns continue d’être l’un des meilleurs grands hommes de la ligue aujourd’hui. Dans les 35 matchs qu’il a réussi à affronter, KAT a normalisé 26,5 points, 10,8 rebonds, 4,4 passes décisives et 1,2 rejet, tout en tirant à 50,8% sur le terrain et à 41,2% sur le territoire à 3 points.

Towns reste la star de la franchise des Timberwolves après avoir expédié Andrew Wiggins aux Golden State Warriors en échange de Russell avant la date limite.

On s’attendait à ce que le Minnesota soit une équipe à la hausse, surtout après que Towns ait obtenu une exposition aux séries éliminatoires bien nécessaire en 2018. Cependant, l’équipe a régressé la saison dernière et encore une fois ne le fera pas cette année. Les Timberwolves détiennent le deuxième plus mauvais record du classement de la Conférence de l’Ouest avec 19-43.