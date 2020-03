Karl-Anthony Towns révèle que maman a un coronavirus

La star des Minnesota Timberwolves, Karl Anthony-Towns, devient émue en révélant la bataille de sa mère contre le coronavirus (COVID-19).

Sur Instagram, Towns a partagé une vidéo émotionnelle détaillant que sa mère a été testée positive avec la maladie infectieuse et est actuellement dans le coma.

En dépit d’être clairement dans la douleur et d’avoir du mal à parler dans la vidéo, Towns est resté fort et a même encouragé tout le monde à être prudent et à prendre les mesures nécessaires pour éviter le virus. Le grand homme des Timberwolves a également exprimé sa conviction que sa mère peut surmonter le défi parce qu’elle est la femme la plus forte qu’il connaisse.

“NOUS POUVONS BATTRE CELA, MAIS C’EST SÉRIEUX ET NOUS DEVONS PRENDRE CHAQUE PRÉCAUTION.”

«Partager mon histoire dans l’espoir que tout le monde reste à la maison! Nous avons besoin de plus d’équipement et nous devons aider le personnel médical de première ligne. Merci au personnel médical qui aide ma maman. Vous êtes tous les vrais héros! Prier pour nous tous en cette période difficile », a écrit la star de Timberwolves, 24 ans.

La NBA est actuellement en pause alors que le coronavirus continue de se propager dans le monde entier. Les États-Unis ont actuellement le troisième cas, et il n’y a pas de fin en vue pour la maladie.

Espérons que pour la mère de Karl-Anthony Towns et tous ceux qui ont contracté la maladie, ils pourront se battre grâce à COVID-19. Comme pour le reste dans l’isolement, une bonne distance sociale et une bonne hygiène sont recommandées afin de prévenir le virus.