Karnisovas cherche déjà le remplaçant de Jim Boylen dans les Bulls

Arturas Karnisovas il n’a pas occupé le poste de vice-président exécutif des opérations de basketball pour le Chicago Bulls, une position qui au-delà de l’exubérance de son nom, est accordée à qui s’occupera du basket de la franchise. Cependant, au cours de cette période, il a déjà embauché un nouveau directeur général, toute la structure interne a changé et ce qui suit pourrait être de remplacer l’entraîneur. Jim Boylen.

Boylen est aux commandes depuis un peu plus d’une saison, mais ses résultats sont très médiocres et ses méthodes encore plus. Pour cette raison, la rumeur court que Karnisovas évalue déjà les remplaçants pour obtenir un entraîneur nommé par lui et en toute confiance, avec les noms d’Adrian Griffin (assistant à Toronto) et Ime Udoka (assistant à Philadelphie) comme candidats possibles.

Il convient de rappeler que les deux candidats ont des liens avec les nouveaux cadres nommés et embauchés par les Bulls ces derniers jours, qui ont une vaste expérience en tant qu’assistants et qui correspondent au profil du jeune entraîneur que Karnisovas recherche, de sorte que le poste de Boylen pourrait être plus en discussion que jamais et un changement pourrait survenir à tout moment.

Il est temps de parler de Jim Boylen. https://t.co/B9H8XFdJxt – Darnell Mayberry (@DarnellMayberry) 29 avril 2020

