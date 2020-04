Karnisovas, nouveau vice-président exécutif des opérations pour les Bulls

L’exblaugrana Arturas Karnisovas a été nommé lundi nouveau vice-président exécutif des opérations de basket-ball des Chicago Bulls de la NBA, comme l’a confirmé le club américain dans un communiqué publié sur son site Internet.

“C’est l’aboutissement d’un rêve pour moi et je suis prêt à relever le défi qui se présente à moi. J’ai grandi en regardant les Chicago Bulls. Ils représentaient le basket américain et la NBA pour un garçon lituanien “, a expliqué l’exalero dans ses premières déclarations après cet important rendez-vous.

“J’ai toujours aimé cette franchise et avoir désormais la possibilité d’en faire partie et d’influencer sa résurgence est un privilège “, a poursuivi Karnisovas.

L’ancien joueur, 48 ans, sera le responsable de toutes les décisions prises au service des opérations dans la franchise de l’Illinois, les Bulls ont rapporté dans un communiqué dans lequel Michael Reinsdorf, président et chef de l’exploitation, avait fait l’éloge de son nouvel employé.

“En tant que nouveau responsable des opérations de basket-ball, je suis convaincu que sa vision, ses compétences en leadership et son expérience dans la création d’équipes gagnantes à Houston et à Denver vous aidera à faire du bon travail ici. Je suis très heureux de pouvoir l’accueillir, lui et sa famille, dans la ville de Chicago et de rejoindre officiellement notre organisation “, a déclaré Reinsdorf.

Karnisovas, dans sa deuxième étape à Barcelone avec Rentzias | F. ZUERAS

Après sa retraite en 2002, Karnisovas a collaboré avec les Nuggets., où il a recruté des joueurs notables comme Nikola Jokic, Jamal Murray et Michael Porter. De plus, alors qu’il était à Denver, il a également travaillé avec l’équipe nationale des États-Unis en tant que «recruteur personnel international» avant une Coupe du monde en Espagne en 2004 au cours de laquelle les Américains ont remporté la médaille d’or.

Le nouveau membre des Chicago Bulls Il a également collaboré cinq ans avec les Houston Rockets. et pendant son séjour au club texan, il a acquis des personnalités importantes telles que Marcus Morris et Chandler Parsons.

Formé à l’Université américaine de Seton Hall, Arturas Karnisovas a signé pour le Barça en 1995 après avoir joué une saison au Cholet et au cours de ses deux années en tant que joueur du Barça, il a alterné des matchs sensationnels avec de faibles performances à de nombreux moments décisifs.

Après avoir traversé l’Olympiacos et Pompée Bologne, le Lituanien a contesté ses deux dernières campagnes en tant que joueur actif au Barça entre 2000 et 2002 avec un équilibre total en tant que Barça de trois ligues ACB, une Copa del Rey et trois ligues catalanes.

L’objectif de la signature de Karnisovas est de fournir son expérience sur et hors du terrain pour que l’équipe de Chicago se bat à nouveau pour un «ring» NBA qui lui a échappé depuis 1997 au milieu de Michael Jordan, Scottie Pippen et compagnie.

