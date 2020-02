Kawhi Leonard: “Cette année est la grande opportunité des Clippers”

Los Angeles Clippers Ils sont dans l’un de leurs pires moments de la saison régulière. Avec la défaite de ce dernier jour contre Sacramento Kings, la franchise Angelian en ajoute déjà trois d’affilée, ce qui lui a fait perdre l’opportunité de se placer en deuxième position de la Conférence Ouest (Il passe 3e avec 37 victoires et 19 défaites).

Les doutes quant à savoir si l’équipe actuelle des Clippers, bien qu’elle soit de loin l’une des meilleures, est en mesure de remporter l’anneau se sont multipliés la semaine dernière. Le jeu d’équipe mené par Doc Rivers ne semble pas du tout s’adapter depuis l’arrivée de Kawhi Leonard et Paul George.

Leonard lui-même dit que tout est une question de temps, et est convaincu qu’à Los Angeles Clippers vous avez tout ce dont vous avez besoin pour former une équipe championne: “C’est le moment. C’est la saison. Nous devons juste améliorer notre jeu un peu plus Il s’agit d’atteindre notre plus haut sommet au bon moment. “

“Pour l’instant, je ne suis pas en mesure d’augmenter le titre. Mais il semble que nous nous rapprochons de plus en plus. Tout ce dont nous avons besoin, c’est que nos collègues se rétablissent complètement, et à partir de là tout ira mieux.”

Les Clippers ont subi le fardeau des blessures depuis le début de la saison. Contre les Kings, ils ont dû obtenir leur 28e alignement de départ du parcours régulier. Doc Rivers explique qu’il est très difficile de trouver un rythme compétitif: “Quand vous apportez de nouvelles recrues et que vous ne pouvez pas obtenir la continuité de l’équipe, nous ne pouvons pas obtenir le bon rythme.”

