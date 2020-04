Kawhi Leonard des Clippers perd le procès du logo Nike ‘Klaw’

La star de LA Clippers, Kawhi Leonard, espérait récupérer les droits sur le célèbre logo «Klaw» qu’il avait aidé à concevoir il y a des années. Malheureusement, il aurait perdu cette bataille contre Nike. Selon Maxine Bernstein de The Oregonian, le juge de district américain Michael W. Mosman a rejeté les allégations de Leonard et en faveur de la société de vêtements.

“… Le logo que les designers Nike ont aidé à créer avec Leonard a marqué une“ propriété intellectuelle indépendante ”qui était distincte du croquis original que Leonard avait initialement conçu et partagé avec Nike. “Ce n’est pas simplement un travail dérivé du croquis lui-même”, a déclaré le juge sur le banc après une heure de plaidoirie orale tenue par téléphone ainsi que plusieurs mémoires déposés dans l’affaire. «Je trouve que c’est nouveau et très différent du design.»

L’avocat de Nike, Tamar Duvdevani, a répondu aux affirmations sur la ressemblance des deux images, affirmant que les deux ne sont pas identiques.

“L’un n’est pas le même que l’autre”, a-t-elle déclaré. “La paternité est plus que de simples directions et idées”, a déclaré Duvdevani. “Il est clair ici que ce sont les designers de Nike qui ont mis du papier sur le stylo pour fixer le travail dans un moyen d’expression tangible.”

Les rapports du procès de Leonard contre Nike ont fait surface lors de la finale de la NBA 2019, lorsque les Toronto Raptors de Leonard ont affronté le champion en titre Golden State Warriors. Leonard, cependant, prétend que le procès a été déposé bien avant cela.

“C’est arrivé il y a longtemps”, a déclaré Leonard avant le troisième match de la finale de la NBA. «Vous les gars ne faites que le découvrir. Ce n’est pas un gros souci pour moi. “

Après avoir signé avec les Clippers environ un mois plus tard, Nike a répondu à Kawhi Leonard et à sa réclamation, disant qu’ils possédaient le logo et que toute utilisation de celui-ci constituerait une violation de leur contrat.

JUSTE DANS: Nike riposte à Kawhi Leonard, disent qu’ils possèdent son logo, disent que son utilisation est en violation de leur contrat, qui a expiré en septembre (H / T @JoshGerben) pic.twitter.com/0b1i4Ooj2k – Darren Rovell (@darrenrovell) 18 juillet 2019

Le procès avait été retardé en raison de la pandémie de coronavirus qui a envahi le monde, mais surtout les États-Unis.

Leonard a signé un accord pluriannuel avec New Balance à la fin novembre 2018 après avoir refusé une prolongation de contrat de 22 millions de dollars sur quatre ans avec Jordan Brand. Il est clair qu’il a essayé de récupérer son logo “Klaw” alors qu’il poursuit son partenariat avec New Balance.

Les Clippers auraient également tenté d’acheter le logo loin de Nike avant le début de l’agence gratuite en mai 2019.

Avant le hiatus de la NBA, Kawhi Leonard avait une année de carrière pour les LA Clippers, avec une moyenne de 26,9 points, 7,3 rebonds, 5,0 passes décisives, 1,8 interceptions, et 2,1 trois points par match sur 47% des tirs depuis le terrain et 37% des tirs. au-delà de l’arc.