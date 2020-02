Kawhi Leonard exhorte LA à se ressaisir après la défaite face aux Kings – «Le moment est venu»

Les L.A. Clippers ont laissé tomber un autre jeu à gagner à domicile, cette fois aux mains des Kings de Sacramento. Après une autre défaite décevante, la superstar des Clippers Kawhi Leonard a exhorté toute l’équipe à se ressaisir maintenant que les séries éliminatoires sont à l’horizon.

Kawhi Leonard de Clippers sur les préoccupations – “On ne sait jamais ce qui pourrait arriver, mais maintenant. Le temps est maintenant. Il faut continuer à aller mieux. Peu importe la graine. le bon moment. Je ne pense pas que nous y soyons encore arrivés. ” pic.twitter.com/g6aBFcKIb7

– Tomer Azarly (@TomerAzarly) 23 février 2020

La défaite 112-103 marque la deuxième défaite de Los Angeles contre Sacramento en moins d’un mois.

Comme d’habitude, Kawhi Leonard a fait son travail en menant les Clippers avec 31 points, huit rebonds, cinq passes décisives et deux interceptions. De même, Lou Williams et Montrezl Harrell ont fait ce qu’ils font habituellement sur le banc. Williams a marqué 24 points, tandis que Harrell a récolté 16 points et 10 rebonds. Malheureusement, aucun autre Clipper n’a marqué à deux chiffres à part les trois.

Paul George continue de s’asseoir avec ses ischio-jambiers malades, tandis que Patrick Beverley a raté son cinquième match de suite avec une blessure à l’aine. De toute évidence, les Clippers sont sous-équipés en ce moment. Cependant, cela ne devrait pas être une excuse pour qu’ils abandonnent les jeux gagnables, en particulier avec Kawhi Leonard et le grand casting de soutien qu’ils ont sur leur liste.

Les Clippers et Kawhi Leonard, sur le papier, sont sans aucun doute les favoris du titre. En regardant simplement leur composition, il est clair qu’ils ont une tonne de profondeur pour soutenir leurs deux étoiles. Cependant, il n’a pas encore cliqué pour eux du point de vue de la chimie.

C’est généralement le point de la saison où les équipes en lice se qualifient. Ils utilisent généralement ces deux derniers mois pour prendre de l’élan avant la post-saison. Kawhi Leonard le sait après avoir mené les Raptors de Toronto au titre NBA 2019.

Néanmoins, les Clippers et Kawhi Leonard ont encore beaucoup de basket à jouer cette saison. Bien que la santé soit évidemment une préoccupation pour eux en ce moment, ce n’est toujours pas une excuse considérable.

Je veux dire, regardez l’équipe que Kawhi Leonard a quittée l’été dernier. Malgré la perte de leur superstar à double sens et la présence de pièces de rotation clés dans et hors de la formation, le champion en titre des Raptors de Toronto se retrouve toujours près du sommet de la liste éliminatoire de la Conférence de l’Est.