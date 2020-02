Kawhi Leonard l’appelle «très spécial» pour remporter le premier prix MVP du match des étoiles de la NBA de Kobe Bryant

Le match des étoiles de la NBA 2020 a présenté une confrontation intrigante entre l’équipe LeBron et l’équipe Giannis, ainsi qu’un nouveau format qui a été bien accueilli par les joueurs et les fans.

Mais le plus grand thème du week-end des étoiles NBA était de se souvenir de la vie et de la carrière de Kobe Bryant. Sa présence a occupé une place importante au cours de la période de trois jours, étant le récipiendaire de nombreux honneurs et hommages.

Dwight Howard a rendu hommage à Bryant dans le NBA Slam Dunk Contest, portant le n ° 24 sur son maillot Superman. Avant cela, Bryant a été nommé parmi les huit finalistes de la classe du Temple de la renommée du basketball Naismith Memorial de 2020.

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, a également rebaptisé le prix du joueur le plus utile du jeu des étoiles de la NBA après Bryant, qui a été remis à Kawhi Leonard à l’issue de la victoire de l’équipe LeBron 157-155 contre l’équipe Giannis à Chicago.

“C’est très spécial”, a déclaré Leonard à propos de l’honneur.

«Comme je l’ai dit, j’ai eu une relation avec lui. Les mots ne peuvent pas expliquer à quel point j’en suis heureux. Capable de mettre ce trophée dans ma chambre, dans ma salle des trophées, et juste pouvoir voir le nom de Kobe là-bas, cela signifie beaucoup pour moi. Il est une grande inspiration dans ma vie. Il a fait beaucoup pour moi. »

Leonard a marqué 25 points en première mi-temps et converti sept de ses 10 tentatives par derrière l’arc. Il a terminé sa soirée avec 30 points, effectuant huit de ses 14 tentatives de trois points.

Leonard est tombé d’un panier en deçà du record de neuf de Paul George établi lors du match des étoiles NBA 2016.

Comme de nombreux joueurs de la NBA, Leonard considérait Bryant comme un mentor et un ami. Le natif de Californie du Sud a grandi en idolâtrant Bryant et modèle son jeu après lui.

Leonard embrasse également la mentalité Mamba, qu’il apporte avec lui chaque fois qu’il monte sur le terrain.

“Je porte à peu près cela chaque année, vous savez ce que je veux dire”, a déclaré Leonard.

“Je vais jouer dur. C’est ce que je fais. Je veux participer et gagner chaque match. Quoi qu’il arrive, ça se passe à partir de là. Je lui dédierais n’importe quoi. »