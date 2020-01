Kawhi Leonard partage le même pilote d’hélicoptère que Kobe Bryant

Le monde de la NBA continue de pleurer la mort de Kobe Bryant, de sa fille Gianna Bryant et de sept autres personnes.

Les Lakers ont déjà dû reporter un match, reportant leur match du 28 janvier contre Kawhi Leonard et les Los Angeles Clippers. Les Lakers joueront maintenant leur premier match depuis la tragédie du 31 janvier contre les Portland Trail Blazers.

Leonard est l’un de ceux qui ont été particulièrement touchés par le choc choquant d’hélicoptère car non seulement il a perdu quelqu’un qu’il admirait à Bryant, mais il a également perdu son pilote. Ara Zobayan était également le pilote de Leonard et lorsqu’on lui a demandé à ce sujet, il n’avait que des choses positives à dire sur les deux hommes.

Leonard a parlé de ce que Bryant a spécifiquement signifié pour lui, disant que cela ne s’est toujours pas concrétisé pour lui que tout cela est réel, selon Ohm Youngmisuk d’ESPN:

“C’est triste tous les jours”, a déclaré Leonard. “Vous savez, vous avez l’impression que la vie n’est pas réelle une fois que vous commencez à voir ces petits monuments ou les photos que les gens affichent avec son visage et l’année de sa naissance et l’année de sa mort. Tout n’est pas encore réuni. “

Leonard a ensuite parlé de Zobayan et a révélé non seulement qu’il était l’un des meilleurs pilotes, mais qu’il était aussi un grand être humain:

“Bon gars. Super sympa. Il était l’un des meilleurs pilotes », a déclaré Leonard. «C’est un gars à qui vous demandez de vous faire voler de ville en ville. C’est encore surréaliste.

“Il va me déposer et dire qu’il est sur le point [to] va chercher Kobe, [and] Kobe a dit bonjour. Ou il dira simplement: “Je viens de déposer Kobe et il m’a dit bonjour.” Vice versa. C’est donc une interaction folle. C’est un bon gars, et je suis désolé pour tout le monde. “

Leonard n’est pas ce que les gens considèrent comme le type émotionnel, mais il ressent clairement beaucoup de douleur face aux pertes qu’il a subies. Bryant était si important pour tant de gens qu’il est difficile de quantifier l’effet individuel qu’il a parfois, mais des moments comme celui-ci montrent exactement combien il a eu d’impact.

Leonard va maintenant pleurer la perte de deux de ses amis, une douleur tout simplement difficile à décrire.

Cependant, Leonard est l’un des rares joueurs de la NBA à avoir cette «mentalité Mamba», ce qui signifie qu’il se battra à travers la douleur pour être le meilleur qu’il puisse être chaque jour.