Kawhi Leonard partage l’histoire de Kobe Bryant après la victoire du joueur par excellence des étoiles

Le swingman des Clippers de Los Angeles, Kawhi Leonard, a été la star la plus brillante lors du match des étoiles NBA 2020, conduisant l’équipe LeBron à une victoire de 157-155. sur l’équipe Giannis.

Le Klaw est également le premier récipiendaire du prix Kobe Bryant MVP, qui a été renommé de façon permanente en l’honneur de l’icône du basket-ball et ancienne superstar des Lakers de Los Angeles.

S’adressant à l’équipe de TNT peu de temps après le match, la superstar à la voix douce de 28 ans a partagé une histoire de Kobe Bryant inédite.

À la manière de Kobe, Bryant (dont on se souvient peut-être comme le compétiteur le plus redoutable du basket-ball) se serait vanté auprès de Kawhi d’avoir tiré 49 fois dans un match de basket-ball. L’histoire de Leonard a donné un bon rire à l’équipe de TNT.

Kobe Bryant, bien sûr, est l’un des marqueurs les plus dynamiques à avoir jamais mis les pieds dans un bois dur NBA. Bryant a eu sa juste part de matchs avec plus de 40 tentatives de placement. Il a jeté 46 tirs lors de son explosion de 81 points contre les Raptors de Toronto en 2006, et il a également enregistré 50 tirs lors de son dernier match de la NBA contre l’Utah Jazz en 2016.

Kawhi Leonard, qui réside en Californie, a développé un lien avec Bryant avant même de rejoindre les Los Angeles Clippers au cours de l’été. Avec l’aide de Kobe qui l’a diverti avec des séances d’entraînement individuelles, Leonard a travaillé à affiner son répertoire offensif au fil des ans.

En fait, Bryant a également été l’une des premières personnes que Leonard a appelées lorsqu’il a décidé de déménager à Los Angeles au cours de l’été.

Les performances du jeu All-Star de Leonard auraient quant à elles fait la fierté du Black Mamba. Il a terminé avec 30 points sur un tir de 11 contre 18 sur le terrain, avec sept rebonds, quatre aides et deux interceptions. La Klaw était également à un pointeur à trois points de l’égalité du record du match des étoiles de Paul George pour la plupart des trois en un match, allant de 8 contre 14 en profondeur.