Kawhi Leonard s’est amusé à jouer avec LeBron James et Anthony Davis dans le match des étoiles NBA 2020

Le NBA All-Star Game 2020 a introduit un nouveau format qui a été salué par les joueurs et les fans.

Cela a ouvert la voie à un quatrième trimestre compétitif et non chronométré qui s’est terminé avec Anthony Davis réalisant un lancer franc gagnant pour propulser l’équipe LeBron vers une victoire de 157-155 contre l’équipe Giannis au United Center de Chicago.

Kawhi Leonard a ouvert la voie à Team LeBron, qui a marqué 25 points en première mi-temps et converti sept de ses 10 tentatives à partir de la ligne des trois points.

Leonard a terminé sa soirée avec 30 points, effectuant huit de ses 14 tentatives de trois points et a raté un panier de Paul Paul pour le record du match des étoiles de la NBA établi en 2016.

Leonard jouant aux côtés de James et Davis était un rappel de ce qui a failli se concrétiser lors de l’agence libre NBA 2019. Les Lakers auraient été l’un des favoris pour signer Leonard avant de finalement choisir les Clippers.

Bien que cette possibilité ne soit plus une réalité, Leonard aimait toujours partager le terrain avec ses coéquipiers presque Lakers James et Davis.

“C’était amusant”, a déclaré Leonard de jouer avec James et Davis.

«J’ai joué avec Bron et A.D. l’année dernière, et je pense que l’année précédente. Mais c’est toujours amusant de se déplacer avec des gars très compétitifs, de voir ce qu’ils font au quotidien. Juste parler, juste être leur coéquipier. Nous nous affrontons tout au long de l’année, et comme je l’ai dit, c’est formidable de pouvoir choisir leur cerveau et simplement être autour d’eux et plaisanter et rire. “

Leonard a ouvert le score avec trois points à quelques secondes du premier quart, remerciant l’entraîneur-chef des Lakers Frank Vogel d’avoir établi un bon jeu.

“Frank vient de dresser un bon jeu pour commencer le match”, a déclaré Leonard.

“Et Bron avec sa vision, il m’avait vu ouvert et m’a passé le ballon, et j’ai renversé un tir, et ça a plutôt bien continué à partir de là. Comme je l’ai dit, j’ai fait les deux premiers. Il se sentait bien et a continué à rouler avec lui et a fini par faire tomber encore plus. »

La main chaude de Leonard l’a aidé très tôt à remporter le premier prix MVP de Kobe Bryant. Il a reçu sept voix pour l’honneur tandis que James en a obtenu trois et Davis et Chris Paul en ont chacun obtenu un.