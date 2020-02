Kawhi Leonard vise le trophée MVP de Kobe Bryant

La star des Los Angeles Clippers Kawhi Leonard a remporté le tout premier MVP Award de Kobe Bryant All-Star, mais il a révélé qu’il ne visait pas initialement à remporter l’honneur très convoité de la NBA.

S’adressant aux journalistes dans son presseur d’après-match, Leonard a souligné qu’il n’était pas venu dans le NBA All-Star Game dans le but de remporter le trophée. Alors que de nombreux All-Stars – comme Anthony Davis l’a dit avant le match – étaient censés concourir pour le prix en l’honneur de la légende de feu Los Angeles Lakers, Kawhi n’était pas l’un d’eux.

Cependant, au fur et à mesure que le jeu progressait, Leonard a trouvé la motivation pour essayer de courir après l’honneur.

«Je ne suis pas entré dans le match en disant que je voulais ramener le trophée à la maison. Je suis entré et j’ai fait mes deux premiers coups de feu, j’ai continué à tirer, j’ai fait plus de coups de feu et c’est là que je me suis dit que j’allais essayer de l’obtenir », a expliqué Leonard, selon Ben Golliver du Washington Post.

Kawhi a terminé la compétition avec un sommet de 30 points en plus de sept rebonds, quatre passes et deux blocs pour mener l’équipe LeBron à une victoire de 157-155 contre l’équipe Giannis.

Après avoir remporté les honneurs MVP All-Star NBA, Kawhi Leonard est devenu un peu ému et a exprimé sa joie de pouvoir remporter le trophée. Il a ajouté qu’il était ravi de placer le trophée dans leur salle des trophées et de voir le nom de Kobe Bryant là-bas à chaque fois qu’ils regardaient.

Kawhi Leonard a remporté le tout premier prix MVP de Kobe Bryant: «Les mots ne peuvent expliquer à quel point je suis heureux de placer ce trophée dans notre salle des trophées et de voir le nom de Kobe là-bas.» pic.twitter.com/nIpVcVSJ1z

