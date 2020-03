Keith Van Horn établit un sommet en carrière surprenant

Avec la NBA en pause – que le commissaire de la NBA Adam Silver a fixée à 30 jours – et le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, interdisant les rassemblements de plus de 500 personnes dans un avenir prévisible en raison de l’épidémie de coronavirus aux États-Unis, pas de Brooklyn Les matchs des filets seront joués pour le moment.

Pour les Nets, autant que pour n’importe quelle équipe, cela arrive à un moment étrange – Brooklyn se battait contre le Orlando Magic pour la septième place au classement de la Conférence de l’Est. À l’arrêt de jeu, les Nets avaient un avantage d’un demi-match sur le Magic.

Puisqu’il n’y a pas de jeux, chaque jour Fil de filets mettra en évidence les principales performances individuelles et les développements clés de l’histoire des Nets:

Quand on pense à l’ancien attaquant des Nets du New Jersey Keith Van Horn, son jeu défensif n’est pas exactement la première chose qui me vient à l’esprit.

Mais pendant une nuit alors qu’il portait toujours un uniforme des New Jersey Nets, Van Horn a fait sentir sa présence sur le côté défensif.

Sur 26 mars 1999, Van Horn a bloqué six tirs lors de la défaite des Nets 100-91 contre les Indiana Pacers (score sur toute la surface). Il ne bloquerait jamais plus de quatre tirs dans un match pour le reste de sa carrière.

Van Horn a terminé deuxième de l’équipe avec 22 points. Il a également eu cinq rebonds.

Stephon Marbury a mené les Nets avec 24 points. Kerry Kittle a lancé en 15.

Pour Indy, Rik Smits (20) Reggie Miller (15), Antonio Davis (13), Mark Jackson (11), Travis Best (10) et Jalen Rose (10) ont chacun terminé à deux chiffres.

.