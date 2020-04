Kemba Walker a dit à des inconnus qu’il signerait avec Boston qu’il était tellement excité

Une fois qu’il savait que son ancienne maison avec les Hornets de Charlotte n’allait pas être sa future maison, le meneur du Celtic de Boston, Kemba Walker, a commencé sa recherche d’une nouvelle équipe NBA pour appeler la sienne.

Dans un récent article long sur la façon dont le produit UConn s’est retrouvé à 90 minutes au nord-est de son alma mater cet été, Adam Himmelsbach du Boston Globe raconte un compte rendu exceptionnel du chemin vers les Celtics que le natif du Bronx a suivi jusqu’à Boston.

Walker n’a même jamais envisagé son équipe natale, les New York Knicks en raison des distractions qu’il croyait suivre (il n’est pas clair si ces distractions pourraient être de vieux amis, la direction ou les deux).

Les Mavericks de Dallas ont eu un certain attrait, et il a même envisagé les Lakers de Los Angeles et jouer avec LeBron James et Anthony Davis. Même le Orlando Magic et son vieil ami et ancien entraîneur-chef Steve Clifford étaient une possibilité.

Mais tout en discutant avec son cousin Kedow Walker, un compagnon constant depuis ses études collégiales dans tous les domaines liés au basket-ball, le sujet des Celtics a été soulevé, son cousin notant que Tatum semblait prêt pour une saison d’évasion.

Par un coup du sort, le produit Duke se trouvait justement dans le même hôtel pour un événement Jordan Brand (Tatum et Walker font tous deux partie de l’empire de la marque de chaussures construit par son ancien patron Michael) au moment de la conversation.

“Tu sais ce qui est fou?” Walker a dit via Himmelsbach. “Il est en fait ici maintenant, et il est cool comme l’enfer.”

La conversation a dérivé sur l’héritage de la franchise et sur la manière dont l’ancien Husky aimait que l’entraîneur-chef de Boston, Brad Stevens, dirige le spectacle au NBA All-Star Game 2017.

Après s’être entretenu avec sa mère Andrea – toujours son plus grand fan – la décision a été prise et le New Yorkais a eu du mal à le garder pour lui.

En fait, il a même dit à un étranger à l’aéroport de Charlotte qui l’a reconnu et lui a demandé où il envisageait de signer.

Walker leur a dit Boston, sans hésitation.

«Il disait à quiconque demanderait», a déclaré sa sœur Sharifa en riant. “Il était juste heureux.”

