Kemba Walker à la recherche de sa toute première victoire contre LeBron James

Les Celtics de Boston ont annoncé plus tôt dans la journée que Kemba Walker était disponible pour jouer lundi soir contre les Lakers de Los Angeles après avoir raté le match de samedi contre les Phoenix Suns. Cela signifie que Walker aura une autre chance d’arrêter l’une des séquences de défaites les plus prolifiques de l’histoire de la NBA face à LeBron James.

Walker est actuellement 0-24 contre LeBron James en saison régulière et a également été balayé par lui en séries éliminatoires en tant que membre de la franchise Charlotte Hornets / Bobcats. Tim Bontemps d’ESPN a interviewé Walker à propos de sa futilité historique contre James, attribuant à LeBron le mérite d’être le porte-étendard de la ligue à l’époque de Walker.

«Que puis-je dire? Le gars était le meilleur joueur à jouer dans ma ligue, dans ma génération », a déclaré Walker. “Il a été le plus grand joueur au cours des dernières années, quoi, 15 ans?”

Walker, un All-Star dans la Conférence de l’Est au cours des trois dernières saisons, semble prêt à effectuer une autre course dans l’équipe All-Star alors qu’il marque en moyenne plus de 22 points et tire près de 39% de la ligne des 3 points sur près de neuf tentatives par match.

Walker et les Celtics accueillent LeBron, Anthony Davis et les Los Angeles Lakers lundi soir à 19h30. ET sur TNT.

.