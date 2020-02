Kemba Walker a le genou drainé contre les T’Wolves

Le meneur des Boston Celtics Kemba Walker sera opposé aux Timberwolves du Minnesota vendredi soir alors qu’il guérit d’une enflure au genou survenue à son retour de Boston après la pause des étoiles. Selon les journalistes, Walker devait avoir drainé son genou drainé, bien que son genou semble structurellement sain.

Le genou de Walker était probablement aggravé après avoir joué 29 minutes dans le match des étoiles alors qu’il était sur une restriction de minutes.

Sans Walker dans l’alignement, l’entraîneur-chef des Celtics Brad Stevens peut choisir de jouer le garde Marcus Smart à sa place. Cependant, le gardien de deuxième année Brad Wanamaker a prouvé qu’il était un bon meneur, même s’il n’avait pas encore obtenu un début de carrière dans sa carrière.

Walker a récolté en moyenne 21,8 points, 5,0 passes décisives, 4,1 rebonds et 1,0 vol par match cette saison, réussissant à 42,9% sur le terrain et 38,8% à trois points. Les Celtics, qui comptent parmi les meilleures formations de la ligue en raison des saisons de Jayson Tatum et Jaylen Brown (avec la saison de rebond de Gordon Hayward), ont une fiche de 6-2 dans les matchs auxquels il n’a pas participé.

