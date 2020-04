Kemba Walker de Boston parle de sa relation avec Michael Jordan

Plus d’un petit nombre de joueurs actuels de la NBA ont grandi en idolâtrant le sujet de la nouvelle série documentaire d’ESPN «The Last Dance», Michael Jordan, mais le meneur de jeu des Boston Celtics, Kemba Walker, l’a bien connu.

Walker a été le général de franchise de Jordan pour les Charlotte Hornets – dont MJ est le gouverneur principal – pendant huit saisons, au cours desquelles il a développé une relation étroite avec le joueur légendaire.

“J’ai admiré M.J.”, a expliqué le produit UConn.

«Je me souviens quand j’étais jeune, j’allais au parc, j’y étais seul et je montais et descendais du terrain en faisant des tirs de dernière seconde, ‘5-4-3-2-1’, je tirais, j’essayais de faire beaucoup d’entre eux parce que c’est ce que MJ a fait. Il a fait de gros coups. Il a fait des coups de feu. Il a fait des jeux. “

Cette approche du jeu deviendrait la carte de visite de Walker, au point qu’il a choisi le surnom de «Cardiac Kemba» pour les poignards d’embrayage qu’il livrerait au buzzer.

Parlant de son ancien documentaire ESPN de Boss, “The Last Dance”, le natif du Bronx a exprimé sa poésie sur l’influence changeante de Jordan. «Je voulais être ça. Il a changé le jeu; vous savez qu’il est l’une des raisons pour lesquelles beaucoup d’entre nous… voulaient jouer au basket en grandissant », a poursuivi Walker.

«Super amusant à regarder, super compétitif – et il a volé. C’était le premier homme que nous ayons vraiment vu voler. Ce mec est vraiment incroyable. “

Il semble que nous ayons tous oublié l’impact pur que l’homme a eu sur le jeu – ou sinon, nous avons été suffisamment distraits pour ne pas apprécier pleinement. Et à un moment où le jeu nous a été retiré, un rappel complet à l’échelle de la ligue a été à la fois une bénédiction et un retard.

La NBA a peut-être été sauvée par Larry Bird et Magic Johnson, mais elle a atteint des sommets presque inimaginables alors que Jordan redéfinissait la célébrité du basket-ball et poussait la popularité de la ligue à une pertinence mondiale.

Même après la fin de sa carrière, son influence est restée alors même qu’elle s’estompait au second plan dans l’écosystème naturel de la ligue.

“Il a également changé ma vie”, a révélé Walker.

“Le soir du repêchage, jamais dans un million d’années je ne pensais que je jouerais pour MJ, et que je pourrais avoir une relation avec lui. Et je l’ai fait, c’est comme mon grand frère. Je l’apprécie, je suis très reconnaissant de ce qu’il a fait pour moi et ma famille, pour la façon dont il m’a aidé à progresser dans ma carrière. “

L’influence de l’homme a jeté une ombre sur quatre décennies de l’histoire de la NBA et a changé d’innombrables vies dans le processus.

Il n’est peut-être pas aussi irréprochable que certains l’ont fait croire, mais avec le temps, la grandeur de ceux qui sont venus après a terni l’éclat de l’un des plus grands de tous les temps de la même manière que beaucoup d’entre nous en sont venus à prenez le basket pour acquis.

Comme nous l’avons appris trop douloureusement avec la perte de Kobe Bryant plus tôt cette année et le début de la pandémie de COVID-19 ce printemps, la présence de ces grands et le jeu qu’ils ont élevé à de nouveaux sommets ne sont pas garantis.

Les célébrer l’un en attendant le retour de l’autre n’est pas seulement un rappel approprié de la précarité de la vie elle-même – sans parler des sports que nous utilisons pour l’améliorer – mais un appel à apprécier la grandeur de nos vies où que nous soyons trouve le.

