Kemba Walker défie les restrictions de minutes pour clôturer le match des étoiles 2020

Après avoir marqué 23 points sur un tir de 9 sur 18 (dont 5 sur 11 en profondeur), le meneur des Boston Celtics Kemba Walker a gagné du temps sur le podium pour le match des étoiles NBA 2020.

Alors que son équipe Giannis perdrait 157-155 face à l’équipe LeBron, le produit UConn a vraiment apprécié son temps lors du match amical de février de cette année.

«C’était amusant», a déclaré le natif du Bronx.

«Nous voulions juste être compétitifs. C’est tout ce dont nous avons parlé dans les recoins. C’est toujours une bénédiction et un honneur d’arriver ici. J’ai parcouru un long chemin dans ma carrière. Ceci est mon quatrième All-Star. Je suis béni, et c’est toujours une période passionnante pour avoir la chance d’en faire partie. “

La nature compétitive de l’exposition annuelle a peut-être été la plus grande surprise de la soirée, les gagnants de chaque trimestre ayant obtenu le plus gros sac pour leurs œuvres de bienfaisance respectives les encourageant depuis la ligne de touche, culminant dans un cadre final étonnamment compétitif.

Le quatrième trimestre a vu une nouvelle ride appelée la fin de l’Elam instituée, qui ajoute un nombre défini de points au score de tête des trois premiers trimestres, la première équipe à atteindre ou à dépasser le nombre de gagnants.

Pour honorer le Laker Kobe Bryant de Los Angeles récemment décédé, le nombre pour cet événement était de 24 – l’un de ses deux numéros de maillot avec les Lakers – et le nouveau format a produit un jeu à un niveau de compétitivité digne de la mémoire de Bryant.

Walker était un grand fan du changement et des résultats qu’il a obtenus en termes de pimenter un événement qui était devenu de plus en plus obsolète ces dernières années.

«Je pensais que c’était cool», a noté le général de plancher de 29 ans.

“Je n’avais aucune idée d’entrer dans le jeu, je ne savais pas à quoi m’attendre. Pendant que nous jouions, c’était super. C’est ce que tout le monde veut voir. Ils veulent voir un jeu compétitif. C’est ce que c’était dans le quatrième. “

“J’espère que nous pourrons continuer”, a-t-il ajouté.

L’un des moments préférés de Walker est survenu plus tôt dans le concours, quand il a eu la chance de s’affronter avec son coéquipier des Celtics et l’attaquant vedette en herbe Jayson Tatum.

Les deux s’étaient engagés dans une conversation amicale sur la poubelle après avoir été repêchés dans différentes équipes, le swingman Duke étant pris par Team LeBron.

Le New Yorker a raconté comment le moment s’est passé, expliquant comment il «l’a enfermé, comme lui l’a dit».

“C’est cool, mec. C’est mon petit frère. Il a eu une sacrée saison. Il mérite d’être ici. Et c’était cool pour moi d’avoir la chance de le rejoindre. Je suis super fier de lui. Ce fut un grand moment pour nous deux. »

Walker a estimé que l’intensité accrue créée par l’introduction de l’élément caritatif et en particulier la fin Elam était un excellent moyen d’honorer la mémoire de Kobe.

La perte prématurée de Bryant était inextricable à partir du week-end des étoiles, même dans des moments non spécifiquement créés pour commémorer le talent générationnel, et le jeu des étoiles lui-même ne faisait pas exception selon l’ancien Husky.

“En grandissant, en regardant Kobe dans ces matchs, j’avais l’impression qu’il était toujours compétitif et qu’il était en quelque sorte celui qui avait lancé le match”, a expliqué Walker. “Je pense que nous avons continué comme ça ce soir.”

En fait, le gardien du point de départ de Boston était tellement engagé par le jeu, qu’il a effectivement ignoré les recommandations de son entraîneur de jouer pendant presque toute la phase finale hyper-compétitive.

“J’étais en fait censé être sur une restriction d’une minute, mais le match était trop proche”, a déclaré Walker. «Je voulais être là-bas. Je voulais concourir. Je savais au bout du compte que ça deviendrait sérieux comme ça, et je voulais en faire partie. »

Certes, l’homme qui a traîné presque à lui seul son alma mater vers un championnat de la NCAA par la seule force de la volonté est l’un des joueurs les plus compétitifs au monde.

Mais le fait que ce sentiment semble être partagé par tous sur le terrain (et apprécié par tous ceux qui regardent, sauf peut-être pour les arbitres) suggère que le nouveau format a été un succès pour toutes les personnes impliquées.

Pour Walker, seule une victoire aurait pu l’améliorer.

.