Kemba Walker et Brad Wanamaker avancent

Alors que nous continuons notre série Missing March Madness en passant en revue les parcours du tournoi NCAA des Boston Celtics actuels au cours de leurs jours collégiaux, nous trouvons trois matchs de deux joueurs qui dirigent le spectacle pour leur équipe actuelle à partir du point.

Ce duo allait commencer le meneur des Celtics Kemba Walker en son temps en tant que UConn Husky, et son rival de Big East, maintenant gardien de réserve Brad Wanamaker, anciennement des Pitt Panthers.

Commençons par Wanamaker, dont les Panthers ont éliminé les Xavier Musketeers dans le Sweet Sixteen du tournoi 2009.

Alors que Wanamaker n’était qu’une réserve cette saison-là, il a quand même réussi 6 points et 4 planches dans la victoire 60-55 qui préparerait les Panthers à une rencontre Elite Eight avec un autre ennemi de Big East, les Wildcats de Villanova.

Le même jour, Walker’s Huskies a sorti les Purdue Boilermakers 72-60, également dans le Sweet Sixteen.

Les 5 points et 4 passes décisives du natif du Bronx ont aidé UConn à affronter les Missouri Tigers au tour suivant après un gros match de son coéquipier Hasheem Thabeet.

Le futur général du Celtic Floor aurait un jeu beaucoup plus important à la même date deux ans plus tard.

Le 26 mars 2011, le Connecticut a battu les Arizona Wildcats 65-63 pour se qualifier pour le Final Four du tournoi NCAA 2011, les Huskies et Walker continueraient à défier les chances de gagner.

Walker a marqué 20 points et 7 passes décisives dans la victoire obtenue avec l’aide de coéquipiers et de futurs joueurs de la NBA à part entière Shabazz Napier et Jeremy Lamb.

