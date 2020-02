Kemba Walker et Jayson Tatum jouent dans le match des étoiles de la NBA

L’attaquant des Celtics de Boston, Jayson Tatum, a remporté la victoire avec l’équipe LeBron tandis que les 23 points du gardien des Celtics Kemba Walker avec l’équipe Giannis ont aidé à garder le match serré et à revenir à la possession finale.

Le total de points de Walker a été le deuxième meilleur joueur de l’équipe derrière le capitaine Giannis Antetokounmpo. Il a réussi 9 des 18 tirs et a marqué sept points au quatrième quart.

Les 13 minutes de jeu de Tatum étaient les deuxièmes plus bas de l’équipe, mais il a récolté six points, trois passes décisives et six interceptions – et, si vous voulez approfondir les statistiques, était de +7 dans le match.

Tatum est resté fidèle à son tweet en disant qu’il irait «droit à» son coéquipier des Celtics mais son adversaire All-Star pendant le match.

Son meilleur jeu était à l’extrémité de réception d’une passe de ruelle du gardien des Rockets de Houston James Harden.

Walker a été ébloui par une passe dans le dos qui a passé entre les jambes de l’attaquant des Lakers de Los Angeles LeBron James.

Il a également battu le gros Domantas Sabonis des Indiana Pacers au large du dribble.

Walker a réussi cinq tirs à 3 points en 11 tentatives.

L’équipe LeBron de Tatum a remporté la victoire 157-155 tandis que Boston était bien représenté dans les deux équipes.

Les Celtics, qui sont entrés dans la pause avec une fiche de 38-16 et une troisième tête de série dans la Conférence de l’Est, reprendront leur saison régulière vendredi à 20 h. contre les Timberwolves du Minnesota.

