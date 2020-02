Kemba Walker et Marcus Smart s’apprêtent à revenir devant les Hawks

Les Celtics de Boston retrouveront deux de leurs joueurs les plus importants sur le terrain lorsque les Celtics affronteront les Hawks d’Atlanta vendredi, avec les gardes Kemba Walker et Marcus Smart prêts à retourner au Gang Green.

Walker, qui sera sur une restriction de minutes (selon Tim Bontemps d’ESPN), a raté les trois derniers matchs de Boston avec douleur (genou gauche) tandis que Smart a raté ses deux derniers concours avec une contusion en quadruple droit. Cependant, les Celtics devront gérer contre les Hawks – qu’ils ont battus par huit points lors de leur dernier affrontement – sans les débutants Jaylen Brown, Gordon Hayward et Daniel Theis. Le grand homme Robert Williams III reste également absent.

Avec trois partants et avec la moitié de leur duo All-Star sur une restriction de minutes, les Celtics auront besoin de joueurs comme Smart, Brad Wanamaker et Semi Ojeleye pour intensifier et aider à remplacer une partie de leur punch.

Sinon, Boston recherchera une performance spectaculaire de l’attaquant des étoiles Jayson Tatum, qui a marqué 28 points (sur 50,0% des tirs sur le terrain) lors de la dernière rencontre des deux équipes et affiche une moyenne de 21,9 points par match cette saison.

Le coup d’envoi sera donné à 19 h 30. EST alors que les Celtics tentent de porter leur record à 36-15.

