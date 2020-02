Kemba Walker exclu contre les Lakers en raison d’une blessure au genou

Le meneur des Boston Celtics Kemba Walker ne jouera pas dimanche contre les Lakers de Los Angeles au Staples Center.

Comme tous les fans des Celtics le savent déjà, Walker a mal au genou:

Les Celtics disent que Kemba Walker est absent pour le match de demain contre les Lakers avec un genou endolori.

– Tim Bontemps (@TimBontemps) 23 février 2020

Walker a disputé 46 matchs avec les Celtics avant la pause des étoiles. Il a récolté en moyenne 21,8 points, 4,1 rebonds et 5,0 passes décisives tout en tirant à 42,9% sur le terrain, 38,8% au-delà de l’arc et 86,6% depuis la ligne des lancers francs.

Les Celtics sont 32-14 avec Walker dans l’alignement et 39-16 au total cette saison. Boston occupe la troisième place du classement de la Conférence Est. Il semble que les Celtics pourraient très bien se racheter de la saison dernière, alors qu’ils étaient dysfonctionnels du début à la fin et ont perdu contre les Milwaukee Bucks au deuxième tour des séries éliminatoires en cinq matchs.

Walker a signé avec les Celtics parce qu’il était impatient de faire une course profonde en séries éliminatoires. C’est l’un des meilleurs joueurs de la NBA qui n’a pas été en mesure de présenter son jeu sur la scène la plus brillante depuis que les Hornets de Charlotte étaient rarement bons avec lui.

Pour que les Celtics gagnent l’Est, Walker, Jayson Tatum, Jaylen Brown et Gordon Hayward doivent jouer à un niveau élevé, et non séparément. Les quatre gars doivent être dominants ensemble pour que les C remportent finalement la conférence et le titre.

