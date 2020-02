Kemba Walker, Marcus Smart et Daniel Theis affrontent Magic

Les Boston Celtics ont été dans une rainure, remportant leurs quatre derniers matchs. Mais mercredi, cette séquence pourrait être difficile à maintenir avec certains joueurs clés.

Selon le compte Twitter des Celtics, Kemba Walker (genou), Marcus Smart (quad) et Daniel Theis (cheville) seront tous présents pour le match de l’équipe contre l’Orlando Magic. Le pourboire est fixé à 19 h 30. EST.

Selon Chris Forsberg de NBC Sports Boston, l’entraîneur des Celtics Brad Stevens ne s’attend pas à ce que l’équipe ait une “activité majeure” à la date limite, qui est fixée à jeudi à 15 heures.

Walker a raté les deux derniers matchs avec une douleur au genou. Au cours des six matchs précédant le temps manquant, Walker était en moyenne de 21,5 points et 5,7 passes décisives. Joueur étoile quatre fois, Walker a joué un rôle important dans le succès des Celtics, en étant le meilleur buteur de l’équipe et en menant l’équipe aux passes décisives.

En tant que l’un des meilleurs défenseurs des ailes de la ligue, la présence de Smart sera manquée sur le périmètre, en particulier contre des joueurs tels que Aaron Gordon et Evan Fournier. Attaquant athlétique, Gordon est capable de retirer les joueurs du dribble et Fournier est l’un des meilleurs tireurs de Magic, atteignant un clip de 39,6% en profondeur.

Grand homme de troisième année, Theis connaît la meilleure saison de sa carrière à ce jour, avec une moyenne de 8,1 points et un rebond de 6,1. Theis joue également le plus grand nombre de minutes de sa carrière (22,6) et tire un record de carrière de 55,0% sur le terrain.

