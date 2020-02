Kemba Walker OUT contre 76ers; Al Horford pour jouer

Les Boston Celtics affronteront les 76ers de Philadelphie sans l’une de leurs meilleures armes contre eux, alors que le starter des étoiles Kemba Walker ratera le concours début février avec une douleur au genou, rapporte Tim Bontemps d’ESPN.

Le produit UConn manquera au moins les deux prochains matchs avec le problème du genou, et alors que Philly va être sans commencer à tirer le garde Josh Richardson, la perte met Boston encore plus désavantagé.

Walker a été l’un des marqueurs les plus puissants des Celtics pour la longueur et la taille des Sixers, et avec l’équipe en bas de deux joueurs clés en première ligne dans les centres Enes Kanter (genou) et Robert Williams III (hanche), les blessures peuvent jouer un rôle majeur dans l’issue du match de ce soir.

Boston a appelé le centre bidirectionnel Tacko Fall pour l’aider à cet égard.Nous pourrions donc voir des files d’attente inhabituelles déployées dans le but de glaner des stratégies potentielles d’après-saison autant que de compenser les joueurs blessés.

Quoi qu’il en soit, les Celtics auront du pain sur la planche pour affronter les 76ers au Garden samedi soir.

