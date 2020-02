Kemba Walker parle de la revanche des Rockets, la saison surprenante des Celtics

Le meneur des étoiles des Boston Celtics, Kemba Walker, a récemment discuté avec Rachel Nichols d’ESPN pour parler du match revanche imminent de l’équipe avec les Houston Rockets, et de l’expérience générale du produit UConn avec Boston depuis qu’il a rejoint l’équipe en agence libre cet été.

Houston a rencontré le succès depuis avoir abandonné quoi que ce soit ressemblant même vaguement à un grand homme traditionnel dans la plupart de leurs files d’attente.

En utilisant les gardes Russell Westbrook et James Harden ainsi que le nouvel ajout Robert Covington comme «centre», Houston peut maintenant lancer un jeu dévastateur intérieur-extérieur contre des adversaires dont la plupart des grands traditionnels sont durement testés.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait de faire face à une équipe avec deux anciens MVP de la ligue, dont l’un qui a dirigé la NBA en marquant au cours des trois dernières saisons, le natif du Bronx a fait l’éloge de ses adversaires.

«Ces gars-là ne sont que des joueurs de basket incroyables. savoir comment jouer le jeu », a proposé Walker.

“Ils savent jouer les uns contre les autres … James est l’un des meilleurs scores que nous ayons vus depuis très longtemps. Peu importe le type de défense que vous connaissez, je ne sais pas. Il vient de trouver un moyen. Et bien sûr Russ, il est sans arrêt. “

“Vous savez qu’il donne 100% chaque nuit”, a ajouté l’ancien Husky.

Au sujet de ce qui a été appris de la dernière rencontre des deux équipes, Walker a fait allusion à la boucle pour laquelle les Rockets ont jeté Boston avec leur approche inhabituelle de leur zone avant.

Après avoir abandonné le gros homme Clint Capela pour le Timberwolf du Minnesota de l’époque, Robert Covington, les Rockets ont connu une série de victoires sans faille si courte depuis qu’ils sont passés à une balle ultra-petite, battant les Celtics le 11 février.

«Ils sont durs, mais ils sont une équipe très dure. Mais vous devez être sur le point », a noté le joueur de 29 ans, qui a été secoué par une frustration inhabituelle lors de la dernière rencontre avec Houston.

“Sachez pour nous, je ne pense pas que nous ne suivions pas complètement notre plan de match. Je pense que nous serons certainement prêts pour le prochain. Non, tu dois juste faire des photos. C’est ce que j’ai aussi appris, non, vous devez faire des tirs et non, nous devons simplement être meilleurs. “

Alors que Boston se rapproche de plus de victoires en saison régulière que Walker n’a jamais connu dans sa carrière professionnelle, le poids des attentes accrues qui accompagnent le fait de faire partie d’une équipe gagnante commençait à s’installer, le New Yorkais embrassant son nouveau rôle.

“Je pense que la plus grande différence est l’attente”, a-t-il déclaré. «Ils attendent de grandes choses. Et c’est le genre de ce que je veux faire partie de … une organisation très spéciale. “

Après avoir remporté 11 de leurs 13 derniers matchs sur l’un des tronçons les plus difficiles de la saison, il est sûr de dire que cette itération des Celtics est spéciale.

Peut-être même assez spécial pour revenir pendant des années à venir dans les conversations sur le début de quelque chose qui transcende les saisons individuelles. Avec Jayson Tatum et Jaylen Brown qui commencent enfin à prendre tout leur sens, nous pourrions être au bord du précipice de quelque chose de vraiment spécial.

Nous n’aurons pas à attendre beaucoup plus longtemps pour le savoir.

.