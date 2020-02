Kemba Walker peut jouer contre Jazz, mais se concentre sur la santé pour les séries éliminatoires

Le meneur de la NBA All Celtics de Boston, Kemba Walker, pourrait être en mesure de jouer contre l’Utah Jazz le 26 février, mais n’espérez pas.

L’équipe est extrêmement prudente avec le général du sol All-Star, sachant que leur plafond d’après-saison dépend très probablement de la santé du produit UConn, et agissent donc en conséquence.

Déjà assis le match de mardi soir avec les Portland Trailblazers, Walker n’a pas joué depuis le match des étoiles NBA 2020, où un passage prolongé sur le terrain pour l’exposition annuelle peut avoir aggravé un genou enflé qui a dérangé l’ancien Husky pour certains. temps.

Il a finalement fallu une bourse dans son genou pour être drainée, ce qui semble effrayant mais est arrivé au natif du Bronx aussi récemment qu’en 2016 avec peu d’impact.

Pourtant, l’équipe veut faire attention à la santé de l’homme de 29 ans, avec l’entraîneur-chef Brad Stevens minimisant les chances de Walker de faire face au Jazz.

“Je suppose qu’il y a une possibilité, mais je dirais que ce serait peu probable”, a déclaré Stevens via le Mark Herald du Boston Herald.

“Ce qu’il fait, c’est exactement ce que nous avons dit, renforcer et travailler dur et essayer de faire en sorte que cela ne devienne pas un va-et-vient. C’est le but.

Si nous devons le faire asseoir, c’est une deuxième nuit planifiée de suite, ce n’est pas parce que le genou s’est relevé et nous avons besoin d’une autre semaine ou deux. Faisons-le maintenant, renforçons-le, rendons-le aussi bon que possible, puis nous pourrons accélérer en conséquence alors que nous nous dirigeons vers la course d’étirement. »

“C’est la dernière fois qu’on m’a dit”, a-t-il ajouté.

Walker, pour sa part, semblait à bord avec l’approche avant le tournage. “Il s’agit plus du long terme, juste d’être intelligent, c’est tout”, a noté le quadruple All-Star.

«Ça fait partie du jeu, mec, ça arrive. Nous subissons tous des blessures et des choses de cette nature. J’ai été béni toute ma carrière de ne pas avoir à subir autant de choses. Ça arrive, je ne peux pas faire grand chose… C’est une situation différente et je dois être intelligent, je dois juste l’être. »

“Bien sûr, si cela ne tenait qu’à moi, j’irais certainement jouer là-bas, mais à ce stade, je ne veux pas faire un pas en arrière si je devais y aller”, a-t-il ajouté.

Bien qu’il soit contraire à la nature compétitive du New Yorker de s’asseoir pour des matchs importants – ou même de jouer en dessous d’un certain nombre de minutes – c’est une approche que Walker devra adopter pour être à pleine puissance pour les jeux qui comptent le plus.

Et il semble que toutes les personnes qui doivent être sur la même page semblent être tout à fait dans le plan pour gérer le genou malade du général vétéran.

Bien qu’il soit idéal d’avoir Walker disponible pour toute la saison régulière, Boston sait qu’il a une excellente opportunité dans les séries éliminatoires de cette année et prend les mesures appropriées pour s’y préparer.

.