Kemba Walker reflète comment Michael Jordan a changé sa vie

Michael Jordan est celui qui a recruté le gardien des Boston Celtics, Kemba Walker, en 2011.

Les Hornets de Charlotte (alors les Bobcats) ont sélectionné Walker avec le neuvième choix au total lors du repêchage de la NBA 2011 après avoir entamé une course historique vers le titre national en tant que membre des Huskies UConn. Kemba a passé ses huit premières années avec les Hornets, formant trois équipes d’étoiles et se cimentant comme l’un des meilleurs gardiens de la ligue.

Walker, qui a signé avec les Celtics à l’été 2019, a parlé de la nuit où il a été recruté ainsi que du rôle de Jordan en tant que mentor, l’appelant un “grand frère” (via Megan Armstrong de Bleacher Report):

“Aussi, [he] a également changé ma vie le soir du repêchage », a déclaré le Celtics All-Star à la fin de la vidéo. «Jamais dans un million d’années je n’ai pensé que je jouerais pour MJ et que je pourrais avoir une relation avec lui. Et j’ai fait. C’est comme mon grand frère. Je l’apprécie. Je suis très reconnaissant envers lui et ce qu’il a fait pour moi et ma famille et comment il m’a aidé à progresser dans ma carrière. »