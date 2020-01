Kemba Walker remporte sa première victoire contre LeBron James alors que les Celtics écrasent les Lakers

Avec beaucoup d’aide de ses coéquipiers, Kemba Walker, de Boston, a remporté sa toute première victoire en carrière contre LeBron James au cours de sa carrière d’étoiles, marquant ainsi une séquence de 28 défaites consécutives contre le roi et ses équipes. Les Celtics ont battu les Lakers, 139-107, lundi soir derrière 27 points de Jayson Tatum et 20 points de Walker. Jaylen Brown, qui avait également un incroyable dunk sur LeBron James, a également terminé avec 20 points.

Les Lakers ont été éliminés du terrain lundi soir, subissant leur pire perte de la saison, traînant jusqu’à 34 points au quatrième trimestre avant de brandir le drapeau blanc au début de la dernière période en retirant LeBron et Anthony Davis du match. LeBron James a récolté 15 points, 13 passes et sept rebonds dans la nuit tandis qu’Anthony Davis a récolté neuf points et quatre rebonds à son premier match depuis une absence de cinq matchs.

Les Celtics ont réussi à marquer sur les Lakers d’une manière que peu ont pu atteindre jusqu’à présent cette saison. Leur pénétration de tranchage et leur mouvement de balle se sont avérés problématiques pour la défense normalement solide des Lakers. Boston a tiré plus de 50% du terrain et plus de 40% de la ligne des 3 points dans la victoire de lundi.

Quant aux Lakers, ils se rendront maintenant à New York où ils auront deux matchs contre les Knicks et les Nets avant de se rendre à Philadelphie samedi pour conclure leur road trip de cinq matchs.

