Kemba Walker repêché dans l’équipe Giannis, Jayson Tatum rejoint l’équipe LeBron

Les deux All-Stars des Boston Celtics – le meneur Kemba Walker et l’attaquant Jayson Tatum – s’affronteront lorsque l’équipe Giannis et l’équipe LeBron s’affronteront pour le match des étoiles le 16 février.

Jeudi soir, l’attaquant des Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo et l’attaquant des Los Angeles Lakers LeBron James – les principaux électeurs de chaque conférence – ont fait leur sélection provisoire en tant que capitaines de leurs équipes respectives.

Choisissant ses coéquipiers dans un groupe de 22 All-Stars, Antetokounmpo sélectionnerait Walker, avec le meneur des Hawks d’Atlanta Trae Young, le centre des 76ers de Philadelphie Joel Embiid et l’attaquant des Raptors de Toronto Pascal Siakam comme débutants avec le centre de jazz de l’Utah Rudy Gobert, garde de tir de jazz Donovan Mitchell, l’attaquant des Pélicans de la Nouvelle-Orléans Brandon Ingram, l’attaquant des Heat de Miami Jimmy Butler, le centre de chaleur de Bam Adebayo, le meneur des Raptors Kyle Lowry et l’aile des Bucks Khris Middleton sortant du banc.

James a choisi son coéquipier des Los Angeles Lakers Anthony Davis, l’aile des Los Angeles Clippers Kawhi Leonard, le gardien des tirs des Houston Rockets James Harden et le meneur des Dallas Mavericks Luka Doncic pour le rejoindre dans la formation de départ. Tatum, le meneur des Portland Trail Blazers Damian Lillard, le meneur des Philadelphia 76ers Ben Simmons, le centre des Denver Nuggets Nikola Jokic, le meneur d’Oklahoma City Thunder Chris Paul, le grand homme des Indiana Pacers Domantas Sabonis et le meneur des Rockets Russell Westbrook se détacheront du banc.

Après une moyenne de 21,9 points, 6,8 rebonds, 2,9 passes décisives et 1,4 interceptions par match cette saison, il s’agit de la première sélection All-Star de Tatum, bien qu’il ait déjà participé au All-Star Weekend – dans le jeu Rising Stars et le Skills Challenge, ce dernier auquel il participera également cette année. Walker sera une sélection des étoiles pour la quatrième fois consécutive, avec une moyenne de 22,0 points, 5,0 passes décisives, 4,0 rebonds et 1,0 vol par match.

Dimanche prochain, à 20 heures EST, les fans de Boston devraient être à l’écoute de TNT pour voir les deux joueurs les plus exceptionnels des Celtics.

