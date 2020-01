Kemba Walker révèle qu’il pourrait changer de maillot pour honorer Kobe

Le meneur de jeu des Boston Celtics, Kemba Walker, envisage un changement de numéro uniforme à la suite du décès de Kobe Bryant.

De nombreux joueurs de la NBA qui portent les numéros 8 et 24 (tous deux portés par Bryant et retirés par ses Lakers de Los Angeles) ont déjà décidé de «retirer» officieusement le maillot de leur franchise – et les Mavericks de Dallas l’ont fait officiellement.

Le produit UConn a parlé à des journalistes à Miami alors qu’il était en ville pour jouer le Heat, et a révélé qu’il avait des pensées similaires, mais avec peut-être une perspective différente.

“J’y pense, mais je ne suis pas encore sûr”, a expliqué Walker. «J’ai vraiment beaucoup de respect pour Kobe. Mais tout le monde pleure un peu différemment. Pour moi, je pense que j’aimerais l’honorer en portant ce numéro. “

«Kobe a joué dur chaque soir et je voudrais l’honorer en faisant de même. J’y pense définitivement, mais nous verrons bien », a ajouté le natif du Bronx.

À travers la ligue et dans le monde entier, des hommages éclairés en violet et or et sur le thème 8 et 24 se sont manifestés dans d’innombrables endroits alors que le monde fait face à la perte de l’icône du basket-ball.

Quoi que Walker choisisse, ce sera la bonne façon pour lui de rendre hommage à un joueur qui a défini une génération.

