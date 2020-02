Kemba Walker se prononce sur le maintien du n ° 8 pour Kobe Bryant

Le meneur des All-Star des Boston Celtics, Kemba Walker, a été l’un des joueurs qui a décidé de conserver son maillot n ° 8 en l’honneur de la légende des Lakers de Los Angeles Kobe Bryant.

Walker dit qu’il veut garder l’héritage de Bryant, même s’il joue pour le rival Celtics:

“C’est définitivement un numéro très spécial”, a déclaré Walker à Rachel Nichols d’ESPN. «Vous savez, Kobe était très jeune quand il l’a porté, mais oui, évidemment c’était un passage tragique et maintenant ce nombre signifie encore plus. Chaque fois que je monte sur le terrain, je veux juste donner 100% pour lui.

«Je pense que Kobe voudrait de moi et me permettrait de le porter. Nous voulons conserver son héritage, garder son nom vivant. »

Le gardien des Chicago Bulls, Zach LaVine, conserve également son maillot n ° 8 pour Kobe.

Walker a disputé 46 matchs avec les Celtics avant la pause des étoiles. Il a récolté en moyenne 21,8 points, 4,1 rebonds et 5,0 passes décisives tout en tirant à 42,9% depuis le terrain, 38,8% depuis au-delà de l’arc et 86,6% depuis la ligne des lancers francs.

Kemba souffre actuellement d’une blessure au genou. Les Celtics ne savent pas quand il sera de retour dans l’alignement.

Walker a signé avec Boston parce qu’il était impatient de faire une course profonde en séries éliminatoires. C’est l’un des meilleurs joueurs de la NBA qui n’a pas été en mesure de présenter son jeu sur la scène la plus brillante depuis que les Hornets de Charlotte étaient rarement bons avec lui.

Pour que les Celtics gagnent l’Est, Walker, Jayson Tatum, Jaylen Brown et Gordon Hayward doivent jouer à un niveau élevé, et non séparément. Les quatre gars doivent être dominants ensemble pour que les C remportent finalement la conférence et le titre.