Kendrick Nunn pense qu’il mérite la recrue de l’année par rapport à Ja Morant

Si la NBA décide que la saison 2019/20 ne reprendra pas et qu’elle sera nulle, les récompenses devront également être remises aux joueurs les plus remarquables. Tout comme Giannis Antetokounmpo et LeBron James pointent le MVP, Ben Simmons et Kawhi Leonard le défenseur de l’année et bien d’autres, Kendrick Nunn Il prétend avoir reçu le prix de la recrue de l’année.

Le joueur de Miami Heat pense qu’il a une affaire à battre Ja Morant, le favori aujourd’hui et a fait valoir la raison de sa commande. Selon ses mots: «Je pense que les gens diront que Morant est la recrue de l’année, mais je ne pense pas. La plus grande valeur réside dans les victoires et nous sommes une équipe en séries éliminatoires, alors allez-y et donnez le prix de la recrue de l’année à Kendrick Nunn », a-t-il déclaré.

Kendrick Nunn dit qu’il est le ROTY sur Ja Morant

“Je pense que les gens diront qu’il est recrue de l’année, mais je ne le crois pas. Le plus de valeur devrait être dans les victoires … Nous sommes une équipe des séries éliminatoires, alors allez-y et donnez cette recrue de l’année à Kendrick Nunn. “

(Via @IraHeatBeat) pic.twitter.com/ujg6TkSmWT

– NBA Central (@TheNBACentral) 13 avril 2020

Les performances de Morant, en particulier dans la seconde moitié de la saison, avaient fait pencher la balance en sa faveur et peu pensaient que Nunn, malgré sa bonne année et devenant important à Miami malgré le fait qu’il n’était pas rédigé, méritait le prix. Cependant, aucun n’a considéré que Zion Williamson était entré dans la conversation et pourrait même être plus préféré que Nunn lui-même.

Bien qu’il n’y ait plus d’informations sur les récompenses ou la saison, Morant a répondu malicieusement au joueur de Miami. Avec un simple Gif le montrant au joueur des Memphis Grizzlies en riant pendant un match, il semble que les vues de Nunn étaient très drôles pour lui.

https://t.co/HVFc4rq5Nb pic.twitter.com/8Hx0BtqsaG

– Ja Morant (@JaMorant) 13 avril 2020

.