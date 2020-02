Kendrick Perkins décrit les compétences de Shark de carte de LeBron

Selon Kendrick Perkins, si vous voyez LeBron James s’asseoir à votre table à Las Vegas, il vaut mieux que vous vous éloigniez. Perkins – l’ancien vétéran de 14 ans de la NBA qui était un coéquipier de LeBron avec les Cavaliers de Cleveland – s’est récemment entretenu avec The Athletic pour discuter de tout ce que King James se prépare pour le 16e match des étoiles de LeBron ce week-end.

En ce qui concerne les cartes à jouer, Kendrick dit qu’il n’a jamais vu LeBron perdre. Il a ajouté que James pourrait détourner ses victoires en disant que quelqu’un d’autre avait gagné, mais il finit par s’éloigner avec un pot qui lui appartenait de toute façon.

Per The Athletic:

«Il y a une chose à propos de LeBron. Pour une raison quelconque, lorsque nous jouons aux cartes, il n’est vraiment que l’élu », a déclaré Perkins. “Je ne l’ai jamais vu perdre quoi que ce soit.

“Nous allons jouer aux cartes et je dirais:” Qui a gagné? “Il dirait:” Tirez, pas moi. J’ai perdu », et il essaierait de le mettre sur quelqu’un d’autre, mais il aurait tout l’argent en main.

«Comme s’il ne perdrait jamais. Je ne l’ai jamais vu prendre un «L». C’était fou. Il ne perdrait jamais et je lui ai dit: “Vous n’êtes que l’élu. Et puis, tout ce que vous touchez est de l’or. “Je ne sais pas de quoi il s’agit, mais il gagne toujours.”

Ainsi, en plus d’être sans doute le plus grand joueur de basket-ball de tous les temps, nous arrivons à découvrir à sa 17e saison que LeBron est également un grand joueur de cartes de tous les temps. Peut-être que nous le verrons dans les World Series of Poker un jour après sa retraite.

.