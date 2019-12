Kendrick Perkins dit que Lonzo Ball est un buste: «Ce n'est pas une superstar»

Beaucoup de gens ont des opinions sur Lonzo Ball. Grâce en grande partie à son père, Ball a été l'un des joueurs les plus polarisants de la NBA depuis qu'il a été repêché avec le choix numéro 2 au repêchage de la NBA 2017.

Alors que le battage médiatique autour de Ball s'est éteint récemment en raison d'une combinaison de ses blessures et d'une production décevante, la conversation autour de lui n'a pas cessé. En fait, cela n'a fait qu'empirer.

La dernière personne à avoir partagé ses réflexions sur Ball était Kendrick Perkins, un joueur de la NBA à la retraite plus connu pour son temps avec les Celtics de Boston, avec qui il a remporté un championnat en 2008. Dans le dernier épisode d'ESPN "The Jump", Perkins appelé carrément Ball a bust:

«C'est qui il est. Ce n'est pas une superstar, ce n'est pas une star. Il était le choix n ° 2 avec des attentes élevées de son père et de tout le monde et, pour moi, c'est un buste parce que cette production n'est pas n ° 2. Un choix n ° 2… ce n'est pas ce que vous rédigez avec le choix n ° 2.

«Vous rédigez un gars n ° 2 parce qu'il sort et abandonne le ballon tôt? Allez, mec. Nous ne faisons pas cela. "

En regardant simplement les statistiques brutes de Ball, ce n'est pas un argument très difficile à faire. Pour sa carrière, Ball a une moyenne de 10,1 points par match sur 38% des tirs sur le terrain, dont 32% derrière l'arc et 44,9% sur la bande de charité. Il n'a également jamais joué plus de 60 matchs en une saison.

Cependant, Ball a également été l'un des joueurs les plus percutants de la classe NBA Draft 2017. Au cours de ses trois premières saisons en NBA, Ball affiche un VORP de +2,6, qui est classé sixième dans sa classe de repêchage derrière Jayson Tatum, John Collins, Jarrett Allen, Donovan Mitchell et Bam Adebayo. Il est également classé parmi les 10 premiers dans la case plus-moins.

Ball serait-il le choix n ° 2 dans un nouveau repêchage de la NBA en 2017? Certainement pas, mais il y a de fortes chances qu'il soit toujours un choix de loterie, et il y a encore plus de chances qu'il ait une longue carrière en NBA à cause des choses qu'il fait bien comme passer le ballon et défendre.

Si c'est un buste, alors tant pis.

