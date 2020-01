Kendrick Perkins écrase le bœuf avec KD après le décès de Kobe

Parfois, la réalité peut mettre les choses dans les perspectives les plus nettes, et pour l’ancien Boston Celtic Kendrick Perkins, un bœuf Twitter avec l’ancien coéquipier Kevin Durant avait besoin d’être écrasé.

Après la disparition prématurée de la légende de Los Angeles Laker Kobe Bryant dimanche, plus de quelques joueurs et fans ont tous deux réévalué l’état de leurs relations avec des personnes proches – ou, dans certains cas, autrefois proches – d’eux.

Toujours en deuil de la perte, Perkins a contacté son ancien coéquipier via Twitter, et l’a suivi avec ses mots dans une interview téléphonique avec Gary Tanguay de NBC Sports Boston dimanche.

Perkins a déclaré: “Je ne vais pas laisser ça passer un autre jour dans les égouts derrière un B.S. Du bœuf Twitter qui n’est pas demandé… et notre fraternité, notre amitié a plus de valeur. »

Il développerait sur ce point, expliquant aux auditeurs: «Je voulais aussi que le monde voie, hé, si vous avez des problèmes avec un être cher, un ami, un membre de la famille, qui que ce soit, hé».

«La vie est trop courte», a-t-il poursuivi. «Les 60 prochaines secondes ne sont pas promises. Étouffez cela dans l’œuf et guérissez ces blessures avec les personnes que vous aimez et passez au-delà. C’est ce que je voulais faire… et je voulais tendre la main à KD pour lui faire savoir… Je vous aime mon frère. ”

“Et je n’ai pas peur de laisser le monde voir que je t’aime”, a ajouté Perkins.

Même ceux de nos familles et amis qui ne sont pas et qui n’ont jamais été fans de basket-ball sont arrivés à une conclusion similaire après que les nouvelles dévastatrices se soient d’abord répandues dans la communauté NBA au sens large et dans le monde entier.

La vie et la mort de Kobe laisseront une trace dans le monde avec son décès.

Et j’espère que nous rapprochons au moins certains d’entre nous.

