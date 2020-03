Kendrick Perkins explique pourquoi Tyronn Lue devrait entraîner Brooklyn

Cela ne fait même pas un jour que Kenny Atkinson a été licencié par les Brooklyn Nets, mais il semble qu’il y ait déjà un candidat de premier plan pour son remplaçant à Tyronn Lue. Alors que certains peuvent penser qu’il est étonnamment rapide pour les gens de trouver quelqu’un de nouveau, Kendrick Perkins a révélé pourquoi il pense que l’ancien entraîneur des Cleveland Cavaliers est parfait pour le travail.

Perk l’a emmené sur Twitter pour souligner ses arguments pourquoi Lue est un excellent partenaire avec les Nets. L’ancien grand homme des Cavs a souligné qu’Irving avait certaines de ses meilleures années en tant que joueur lorsque Lue était l’homme qui dessinait les pièces de la touche.

«Les filets devraient regarder Ty Lue !!! Kyrie a connu ses meilleures années sous l’entraîneur-chef TLue et ils sont allés à 3 finales consécutives ensemble. Il a toujours mis Kyrie en position pour réussir et oh oui, il a dessiné une pièce pour Kyrie qui était l’un des plus gros tirs de l’histoire de la NBA! A écrit Kendrick Perkins.

Lue devrait certainement avoir de l’expérience dans la direction d’un combo garde-attaquant en finale. Au cours de son passage avec les Cavaliers de Cleveland, il a mené Kyrie et LeBron James à plusieurs courses de finale, remportant l’un d’entre eux pour Cleveland. Alors que Kyrie et LeBron sont tous deux des ballers talentueux qui ont porté l’équipe, c’est Lue qui a fait les jeux qui ont aidé les Cavaliers à gagner beaucoup de matchs.

Kevin Durant est un joueur entièrement différent de James, mais il a toujours la domination et la puissance star que l’actuel Los Angeles Laker a à la pelle. Il ne devrait avoir aucun problème à trouver un système pour les Nets qui bénéficiera à la fois à Kevin et à Kyrie la saison prochaine.

Rien n’est figé jusqu’à ce que les Nets l’engagent, mais il est très logique que la franchise choisisse Tyronn Lue pour la saison prochaine.