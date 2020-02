Kendrick Perkins pense que Jayson Tatum est un candidat MVP – mais l’est-il?

L’ancien analyste de Boston Celtics devenu NBA Kendrick Perkins pense que Jayson Tatum pourrait forcer son chemin dans la conversation MVP – est-ce une hyperbole?

La réponse courte est oui, mais pas autant qu’on pourrait le supposer.

L’ancre de l’équipage de Banner 17 a peut-être une longueur d’avance sur lui-même, mais sa logique est solide, bien qu’un peu prématurée. Apparaissant cette semaine dans l’émission de radio sportive locale Dale et Keefe, Perkins a été élogieux dans ses éloges pour le récent bond du produit Duke de troisième année vers la célébrité.

“Nous parlons d’un gars qui pourrait sans doute être le deuxième meilleur gars de la Conférence de l’Est en ce moment, derrière Giannis”, a déclaré Perkins. “Et je regarde ce gamin jouer et les choses qu’il fait à un autre niveau.”

Le jeu de Tatum depuis son élection à son premier match des étoiles a vraiment été d’un autre monde. Mais cela mérite-t-il une considération de MVP à l’échelle de la ligue? Perk pense que oui, pour une raison fondamentale.

Pour l’ancien Celtic, Tatum s’est déjà élevé pour devenir l’un des dix meilleurs joueurs de la ligue, et à partir de là, le saut vers le candidat MVP ressemble plus à un court saut. “En fin de compte, en ce moment, nous ne pouvons pas nommer 10 joueurs… mieux que Jayson Tatum”, a expliqué Perkins. “Donc, pour moi, il est dans cette conversation MVP.”

Il y a quelques choses ici que nous devons prendre au pied de la lettre pour être d’accord avec le grand homme texan ici, principalement que Tatum est un joueur du top 10, mais aussi qu’en étant un tel joueur, il accorde automatiquement une entrée dans la course MVP.

Étant donné que ce dernier est un argument largement subjectif, nous nous concentrerons sur le premier.

Et plutôt que de vous jeter plus de subjectivité, le lecteur, nous allons examiner quelques points de données qui se rapportent aux observations de Perkins. Le plus important d’entre eux est l’endroit où l’ancien Blue Devil siège maintenant sur les deux trackers MVP les plus utilisés – Basketball-reference.com et NBA.

Pour la référence de basket-ball, Tatum n’apparaît pas du tout sur la liste, ce qui place probablement le Celtic en avant des 10 meilleurs joueurs de la ligue. Mais la NBA – sans doute la mieux informée – classe le natif du Missouri, septième derrière Nikola Jokic des Denver Nuggets et juste devant le Laker Anthony Davis de Los Angeles.

C’est un signe de tête assez sérieux, étant donné que de nombreux analystes ont légitimement demandé que le joueur de 21 ans soit inclus dans un package commercial pour un joueur qu’il est désormais mieux noté que, du moins dans ce contexte.

Adam Himmelsbach du Boston Globe note que Boston aurait la meilleure note offensive de la NBA pour le mois de février avec Tatum sur le terrain – et son pire sans lui.

Cependant, un contre-argument solide peut être avancé selon lequel son absence dans les 10 premières catégories statistiques de même les choses pour lesquelles il devient assez bon (sans parler des statistiques de comptage de base) suggère qu’il y a encore un peu plus de récit que de substance pour mettre le troisième- joueur de l’année sur un piédestal si haut.

La vérité se situe probablement quelque part entre les deux, comme c’est souvent le cas.

Mais le fait que nous ayons même des conversations comme celle-ci est fabuleusement excitant pour une base de fans des Celtics encore intelligente de l’effondrement de la saison dernière. Et l’avenir d’un jeune joueur aussi rusé et capable est vraiment difficile à évaluer étant donné qu’il atteint déjà des hauteurs que beaucoup supposaient être son plafond.

.