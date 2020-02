Kendrick Perkins revendique Marcus Smart

En tant que membre de l’équipe gagnante des finales de la NBA 2008, Kendrick Perkins pourrait avoir une idée ou deux sur la performance des Boston Celtics ces derniers temps. La plupart d’entre eux sont positifs en raison du jeu solide qu’ils montrent, bien qu’il ait réservé ses plus grands éloges à Marcus Smart.

La garde des Celtics est un élément clé de l’équipe, car ses efforts offensifs et défensifs ont aidé les Celtics à devenir troisièmes au classement général de la Conférence de l’Est. Son agitation et son jeu polyvalent font de lui le parfait Celtic aux yeux de Perkins.

En fait, Perk a même affirmé avec audace que Smart pouvait jouer et être un atout de qualité pour n’importe quelle époque des Celtics. Il a parlé sur son compte Twitter de l’incroyable joueur Marcus.

«Le cœur, la ténacité et la fierté de Marcus Smart sont au cœur des Celtics. De Bird à Russell en passant par l’ère des Big 3, il aurait pu s’intégrer à n’importe quelle équipe celtique de l’histoire. “

Cette saison a été la plus productive que Smart ait connue en six ans de carrière. Il a une moyenne de 12,5 points, 3,7 rebonds et 4,8 passes décisives, 1,6 interception sur 37,7% des tirs. Il obtient de plus en plus de départs sous le système de Brad Stevens et devient de plus en plus vital pour les Cetlics à chaque match.

Marcus Smart intensifie chaque fois que Kemba Walker ou Jayson Tatum sont absents ou sous-performants, et sa polyvalence fait de lui une option de choix pour les Cs.

Les Celtics seront au mauvais endroit sans Smart dans leur équipe. Il sera certainement un joueur clé pour Boston s’ils parviennent à atteindre les finales d’ici juin.