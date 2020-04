Kendrick Perkins se souvient de l’intensité inattendue de la rivalité entre les Lakers et les Celtes

Vous pourriez penser que les jours de gloire de la rivalité Los Angeles Lakers – Boston Celtics étaient dans les années 1980, mais comme l’ancien grand homme des Celtics Kendrick Perkins, vous vous trompez.

Après que la formation se soit réunie comme Voltron à l’été 2007 et que l’équipe résultante se soit frayée un chemin à travers la NBA et au titre record de Boston, il était temps de faire la tournée des médias.

Cela a bien sûr eu un arrêt au stand aux ESPYs, la remise annuelle des prix sportifs ESPN, enregistrée à Los Angeles, en Californie. Évidemment, ne pensant en rien au potentiel de l’emplacement pour les manigances, Perkins et sa femme ont fait le voyage.

“Quand nous l’avons gagné, nous avons dû aller aux ESPY”, a commencé Perkins via l’Athletic Joe Vardon.

«Je me suis envolé pour les ESPY avec ma femme, et nous étions sur le chemin du retour, et l’homme que j’attendais dans mes bagages quand nous avons atterri à Houston et mes bagages étaient tous coupés. Mes chaussures et mes affaires étaient parties. Tout. En fait, je voyageais avec mon sac Celtic qui avait le logo Celtic là-bas qui disait «Perkins», donc à LAX ils ont en fait coupé mon sac, ont pris mes chaussures et mes vêtements et tout de là-bas. »