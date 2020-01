Kendrick Perkins s’excuse auprès de The Jump d’avoir appelé Lonzo Ball un buste

Jamais celui qui retient ses pensées, Kendrick Perkins tire prend plus rapidement que la famille Ball tire trois points. Malheureusement, sa précision sur ces prises est similaire à celle du tir à trois points des frères Ball.

Fin décembre, Perkins a qualifié Lonzo Ball de buste lors d’une apparition sur ESPN The Jump, déclarant que le gardien n’était pas une superstar et n’avait pas répondu aux attentes qui accompagnaient le choix n ° 2.

Depuis ce commentaire, Ball a en moyenne 17,0 points, 6,4 rebonds et 6,1 passes décisives tout en tirant 40,0% de trois en huit matchs. Perkins, en réponse, a commencé à revenir sur sa demande en un temps record. Lundi, Perkins a d’abord tweeté ses excuses.

Lors d’une apparition de retour de The Jump, Perkins a réitéré ses excuses jeudi.

Les excuses de Perkins sont à peu près aussi fragiles que sa revendication initiale. C’est aussi un autre rappel de ne pas juger les jeunes joueurs trop rapidement. Bien que Ball soit sa troisième année en championnat, il n’a que 22 ans. Il a également connu un début de carrière tout sauf conventionnel en raison de ses blessures.

Tous les joueurs ne progressent pas au même rythme non plus et la progression n’est pas non plus linéaire. Alors que Ball a eu ses bosses en cours de route, il joue enfin au basket-ball au niveau le plus attendu lorsqu’il est entré dans la ligue. Cela est arrivé après des départs et des arrêts tout au long de ses deux premières années. Et même si Ball prend du recul après ce jeu fort, il continue d’avancer et ne devrait pas le conduire à être qualifié de buste.

