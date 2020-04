Kendrick Perkins sur Zach Randolph gagner son respect

Pour Kendrick Perkins, Zach Randolph est l’un des joueurs NBA les plus coriaces de l’histoire. Dans une récente interview, Perkins a partagé l’heure exacte où et comment Randolph – qui était alors membre des Grizzlies de Memphis – a gagné son respect.

S’adressant à Cassidy Hubbarth, Amin Elhassan et Tony Allen dans un chat en direct sur ESPN, Perkins a rappelé le duel de séries éliminatoires de premier tour de 2014 entre l’Oklahoma City Thunder et les Grizzlies. Perkins et Randolph étaient devenus physiques dès le départ. En tant que tels, leurs fautes s’accumulaient – les forçant à retenir leur physicalité.

Selon Perkins, les deux ont accepté de parler à l’arbitre pour leur permettre d’être physiques. Cela a surpris Perkins car tous les joueurs ne seraient pas d’accord pour le faire. Pour Perkins, c’est le moment exact où la star des Grizzlies a obtenu son respect.

Voici l’incident réel:

C’est définitivement une belle histoire. Les joueurs de la NBA sont les concurrents les plus féroces au monde. On pourrait penser qu’ils se détestent les tripes sur et hors du terrain. Mais même un meurtrier comme Perkins a un côté doux pour lui, qui, à juste titre, peut être déclenché si vous souhaitez devenir physique avec lui.

Parmi ceux contre lesquels il a joué, c’est l’attaquant littéral du «pouvoir» des Grizzlies qui était prêt à étirer un peu les règles. D’une certaine manière, ils ont remarqué que les appels doux limitaient leur style de jeu. Et une façon de résoudre ce problème était l’approche des fonctionnaires. Il était donc agréable que les arbitres acceptent leur demande mais en même temps, leur rappellent les règles du jeu.