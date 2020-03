Kendrick Perkins veut tester la drogue des propriétaires de la NFL

Le toujours franc Kendrick Perkins, qui est actuellement un analyste ESPN NBA, dit que certains propriétaires de la NFL doivent être testés.

Lundi a été une journée mouvementée dans la NFL. Le commerce entre les Texans de Houston du receveur étoile DeAndre Hopkins et les Cardinals de l’Arizona a envoyé des ondes de choc dans le monde du sport car il n’y a pas de matchs pour le moment en raison du coronavirus.

Le commerce Hopkins n’était que le début des problèmes de Perkins avec les propriétaires de la NFL:

Ryan Tannehill obtient 100 millions de dollars… Dak Prescott et Derrick Henry se voient attribuer une franchise? !! The Texans Trades DeAndre Hopkins qui est sans doute le meilleur WR de la NFL?! Les MF devront peut-être commencer à tester les médicaments de ces propriétaires et GM !!! Continuer…

– Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) 16 mars 2020

Le tweet de Kendrick Perkins sur les tests de dépistage des drogues arrive le même jour que la NBA a annoncé qu’elle avait conclu un accord avec la NBPA pour ne pas soumettre les joueurs à des tests de dépistage de drogues pendant le hiatus COVID-19.

Cet accord sera temporaire, mais c’est drôle comme Perkins semble toujours trouver le bon moment pour se jeter sur un sujet.

L’agence gratuite de la NFL va divertir le monde du sport pendant un certain temps. Il n’y a pas de NBA, NCAA, MLB ou NHL en ce moment. Le tennis et le golf ont également été suspendus.

Qui sait, les fans entendront probablement les pensées de Perkins sur la destination de Tom Brady. Il y a des rapports que Brady ne retournera peut-être pas aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre et que les Buccaneers de Tampa Bay sont à la poursuite du six fois champion du NFL du Super Bowl.

Espérons que la NBA pourra reprendre en juin ou juillet. La NFL, quant à elle, est toujours programmée pour commencer à l’heure actuelle.